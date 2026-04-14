Μενίδι: Δεν θα ακρωτηριαστεί το δάχτυλο του 14χρονου - «Την βρήκε κάτω και έσκασε στα χέρια του»

Ο ανήλικος και η μητέρα του είχαν συλληφθεί αρχικά αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» παραμένει νοσηλευόμενος ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας στο Μενίδι, το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα (12/04). Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, ενώ οι γιατροί απέκλεισαν το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον ναό του Αγίου Βλασίου, στο κέντρο της περιοχής. Όπως ανέφερε η μητέρα του ανηλίκου, το παιδί δεν είχε προμηθευτεί την κροτίδα, αλλά τη βρήκε στο έδαφος, ενώ έπαιζε με φίλους του.

«Η κροτίδα είχε βουλώσει και η τάπα ήταν ανοιχτή. Προσπάθησε να την κρατήσει και εκείνη τη στιγμή εξερράγη στα χέρια του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την έκρηξη, ο 14χρονος υπέστη συντριπτικό κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, οι γιατροί εκτιμούν ότι τα δάχτυλά του θα παραμείνουν λειτουργικά, αν και θα απαιτηθεί χρόνος αποκατάστασης με εξειδικευμένες θεραπείες.

Σε ό,τι αφορά το νομικό σκέλος, τόσο ο ανήλικος όσο και η μητέρα του είχαν αρχικά συλληφθεί, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις τραυματισμών από κροτίδες και βεγγαλικά. Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι.

