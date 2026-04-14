Πάσχα: Δεκαδες τραυματίες και φέτος από κροτίδες και παράνομα πυροτεχνήματα - Τι πρέπει να αλλάξει

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εμπόρων Πυροτεχνημάτων Κώστας Κρουσταλάκης τονίζει στο Newsbomb ότι τα περισσότερα ατυχήματα προέρχονται από παράνομα και αυτοσχέδια προϊόντα, ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων και ενημέρωση των πολιτών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Εκρήξεις βαρελότων έξω από εκκλησία κατά τη διάρκεια της Ανάστασης
  • Περισσότεροι από 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από βεγγαλικά και κροτίδες από τις αρχές Μαρτίου έως το Πάσχα, με δύο σοβαρά περιστατικά που περιλαμβάνουν ακρωτηριασμούς και σοβαρά προβλήματα όρασης.
  • Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους, με πάνω από 35.000 ελέγχους, 136 συλλήψεις και κατάσχεση άνω των 180.000 παράνομων πυροτεχνημάτων και άλλων επικίνδυνων υλικών.
  • Τα περισσότερα ατυχήματα συνδέονται με παράνομες κροτίδες και αυτοσχέδιες κατασκευές, ενώ τα νόμιμα πυροτεχνήματα είναι ασφαλή αν χρησιμοποιούνται σωστά.
  • Υπάρχει ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και περιορισμό της πρόσβασης σε παράνομα πυροτεχνήματα, ειδικά μέσω διαδικτύου, καθώς και για υπεύθυνη χρήση από ενήλικες και επίβλεψη των ανηλίκων.
  • Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων πυροτεχνημάτων τόνισε ότι τα πυροτεχνήματα πρέπει να απευθύνονται μόνο σε ενήλικες και η παραμέληση αυτής της αρχής μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες.
Ξεπέρασαν τους 15 οι τραυματισμοί από τη χρήση βεγγαλικών και κροτίδων που καταγράφηκαν από τις αρχές Μαρτίου έως και το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, με δύο περιστατικά να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά.

Μεταξύ αυτών, ένα 14χρονο παιδί στο Μενίδι υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα, ενώ στην Κορινθία δύο νεαροί τραυματίστηκαν από έκρηξη βεγγαλικού, με τον έναν να έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο ένα δάχτυλο και τον δεύτερο να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο μάτι.

Την ίδια περίοδο, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα, ελέγχοντας πάνω από 35.000 άτομα και οχήματα, προχωρώντας σε 136 συλλήψεις και κατασχέσεις άνω των 180.000 πυροτεχνημάτων, κροτίδων και συναφών ειδών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 153 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί τύπου μολότοφ, ναυτικές φωτοβολίδες και εύφλεκτα υλικά, ορισμένα από τα οποία είχαν αποκρυφτεί κοντά σε χώρους λατρείας.

Στην Ηλεία καταγράφηκαν επίσης δύο ακόμη περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων από κροτίδες. Στη μία περίπτωση 16χρονη τραυματίστηκε στο χέρι έπειτα από ρίψη κροτίδας, ενώ στη δεύτερη ένας 13χρονος τραυματίστηκε κατά την ανάφλεξη αντίστοιχου αντικειμένου. Και στις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες και έγιναν συλλήψεις εμπλεκομένων ή γονέων για παραμέληση εποπτείας.

Κώστας Κρουσταλάκης: «Τα παράνομα πυροτεχνήματα ευθύνονται για τα περισσότερα ατυχήματα»

Μιλώντας στο Newsbomb, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εμπόρων, Εισαγωγέων και Τεχνιτών Καύσης Πυροτεχνημάτων, Κώστας Κρουσταλάκης, υποστήριξε ότι τα περιστατικά τραυματισμών συνδέονται κυρίως με παράνομες κροτίδες και αυτοσχέδιες κατασκευές.

Όπως ανέφερε, «όλα τα ατυχήματα γίνονται είτε από κροτίδες, οι οποίες είναι παράνομες από το 1976, είτε από αυτοσχέδια προϊόντα», τονίζοντας ότι τα νόμιμα πυροτεχνήματα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, δεν εγκυμονούν κινδύνους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αγορά νόμιμων προϊόντων αποτελεί τον βασικό παράγοντα ασφάλειας, καθώς «αν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης, δεν μπορεί να υπάρξει τραυματισμός», αποδίδοντας τα περιστατικά κυρίως στο παρεμπόριο και την παράνομη διακίνηση.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων από την Αστυνομία, ακόμη και πριν την περίοδο του Πάσχα, καθώς και για περιορισμό της πρόσβασης σε παράνομα προϊόντα μέσω διαδικτύου.

Επισήμανε επίσης τον ρόλο των γονέων, λέγοντας ότι τα πυροτεχνήματα «απευθύνονται μόνο σε ενήλικους» και ότι οι ανήλικοι δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ούτε μέσω παρεμπορίου ούτε μέσω διαδικτυακών πωλήσεων.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για προσοχή, σημειώνοντας ότι «ένα λάθος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα για όλη τη ζωή», τονίζοντας την ανάγκη υπεύθυνης χρήσης και αποφυγής επικίνδυνων συμπεριφορών.

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Το εξωφρενικό ποσό που κόστισε στη NASA η αποστολή στη Σελήνη

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η β' δόση στους δικαιούχους

06:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε «πέφτει» εφέτος η γιορτή

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν νωρίτερα οι πληρωμές - Οι τελικές ημερομηνίες

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Άστατος καιρός με λασποβροχές και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη - Πού θα βρέξει

06:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Ιούνιο - Πότε κάνουν «πρεμιέρα» οι εξετάσεις

06:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

06:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και ο Μακάριος Λαζαρίδης, τα Χρηματιστήρια-καζίνο, η Εθνική, το ελληνικό γάλα και η Alpha

06:04ΥΓΕΙΑ

Μικροπλαστικά στον αέρα του σπιτιού μας: Πώς εκπέμπονται και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε

06:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα διάσταση απόψεων ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ για τις εκλογές στην Ουγγαρία

06:03ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι ψαράδες με την ανεξέλεγκτη αύξηση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες

06:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δύσκολη εξίσωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μάχη της Πέμπτης στη Βουλή για το κράτος δικαίου

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Δεκαδες τραυματίες και φέτος από κροτίδες και παράνομα πυροτεχνήματα - Τι πρέπει να αλλάξει

06:01ΚΟΣΜΟΣ

Ύποπτα στοιχήματα πριν από μεγάλες αμερικανικές αποφάσεις: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Ειδικός στο insider trading εξηγεί

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο προσκήνιο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Το Ιράν καταγγέλλει ως «κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας» τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών

05:30ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός σήμερα Τρίτη, 14 Απριλίου

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ

04:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέο αμερικανικό χτύπημα εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Δύο νεκροί

04:09ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν σε Μακρόν: Η Ε.Ε. να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βανς «λυπάται» για την ήττα Όρμπαν αλλά θα συνεργαστεί καλά με τον Μάγκιαρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

06:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

06:03ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι ψαράδες με την ανεξέλεγκτη αύξηση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο προσκήνιο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Το Ιράν καταγγέλλει ως «κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας» τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών

06:01ΚΟΣΜΟΣ

Ύποπτα στοιχήματα πριν από μεγάλες αμερικανικές αποφάσεις: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Ειδικός στο insider trading εξηγεί

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν νωρίτερα οι πληρωμές - Οι τελικές ημερομηνίες

01:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων

06:04ΥΓΕΙΑ

Μικροπλαστικά στον αέρα του σπιτιού μας: Πώς εκπέμπονται και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σοκ για τον Πέδρο Σάντσεθ, η σύζυγός του κατηγορείται για διαφθορά

06:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα διάσταση απόψεων ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ για τις εκλογές στην Ουγγαρία

23:22ΚΟΣΜΟΣ

«Γιατί κανείς δεν μιλάει για τη φρίκη στο Σουδάν», αναρωτιέται και ο ΟΗΕ

06:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και ο Μακάριος Λαζαρίδης, τα Χρηματιστήρια-καζίνο, η Εθνική, το ελληνικό γάλα και η Alpha

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Άστατος καιρός με λασποβροχές και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη - Πού θα βρέξει

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Πού αναμένονται λασποβροχές τα επόμενα 24ωρα

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στην 48χρονη influencer που συνελήφθη στο Κορωπί

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Δεκαδες τραυματίες και φέτος από κροτίδες και παράνομα πυροτεχνήματα - Τι πρέπει να αλλάξει

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο η «υπόθεση Πελικό» της Σουηδίας: Εξανάγκαζε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την νέα τάση αδυνατίσματος στην Κίνα: Τρώνε με πλαστική μεμβράνη και δεν καταπίνουν το φαγητό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ