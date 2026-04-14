Πάσχα: Δεκαδες τραυματίες και φέτος από κροτίδες και παράνομα πυροτεχνήματα - Τι πρέπει να αλλάξει

Snapshot Περισσότεροι από 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από βεγγαλικά και κροτίδες από τις αρχές Μαρτίου έως το Πάσχα, με δύο σοβαρά περιστατικά που περιλαμβάνουν ακρωτηριασμούς και σοβαρά προβλήματα όρασης.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους, με πάνω από 35.000 ελέγχους, 136 συλλήψεις και κατάσχεση άνω των 180.000 παράνομων πυροτεχνημάτων και άλλων επικίνδυνων υλικών.

Τα περισσότερα ατυχήματα συνδέονται με παράνομες κροτίδες και αυτοσχέδιες κατασκευές, ενώ τα νόμιμα πυροτεχνήματα είναι ασφαλή αν χρησιμοποιούνται σωστά.

Υπάρχει ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και περιορισμό της πρόσβασης σε παράνομα πυροτεχνήματα, ειδικά μέσω διαδικτύου, καθώς και για υπεύθυνη χρήση από ενήλικες και επίβλεψη των ανηλίκων.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων πυροτεχνημάτων τόνισε ότι τα πυροτεχνήματα πρέπει να απευθύνονται μόνο σε ενήλικες και η παραμέληση αυτής της αρχής μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες. Snapshot powered by AI

Ξεπέρασαν τους 15 οι τραυματισμοί από τη χρήση βεγγαλικών και κροτίδων που καταγράφηκαν από τις αρχές Μαρτίου έως και το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, με δύο περιστατικά να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά.

Μεταξύ αυτών, ένα 14χρονο παιδί στο Μενίδι υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα, ενώ στην Κορινθία δύο νεαροί τραυματίστηκαν από έκρηξη βεγγαλικού, με τον έναν να έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο ένα δάχτυλο και τον δεύτερο να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο μάτι.

Την ίδια περίοδο, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα, ελέγχοντας πάνω από 35.000 άτομα και οχήματα, προχωρώντας σε 136 συλλήψεις και κατασχέσεις άνω των 180.000 πυροτεχνημάτων, κροτίδων και συναφών ειδών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 153 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί τύπου μολότοφ, ναυτικές φωτοβολίδες και εύφλεκτα υλικά, ορισμένα από τα οποία είχαν αποκρυφτεί κοντά σε χώρους λατρείας.

Στην Ηλεία καταγράφηκαν επίσης δύο ακόμη περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων από κροτίδες. Στη μία περίπτωση 16χρονη τραυματίστηκε στο χέρι έπειτα από ρίψη κροτίδας, ενώ στη δεύτερη ένας 13χρονος τραυματίστηκε κατά την ανάφλεξη αντίστοιχου αντικειμένου. Και στις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες και έγιναν συλλήψεις εμπλεκομένων ή γονέων για παραμέληση εποπτείας.

Κώστας Κρουσταλάκης: «Τα παράνομα πυροτεχνήματα ευθύνονται για τα περισσότερα ατυχήματα»

Μιλώντας στο Newsbomb, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εμπόρων, Εισαγωγέων και Τεχνιτών Καύσης Πυροτεχνημάτων, Κώστας Κρουσταλάκης, υποστήριξε ότι τα περιστατικά τραυματισμών συνδέονται κυρίως με παράνομες κροτίδες και αυτοσχέδιες κατασκευές.

Όπως ανέφερε, «όλα τα ατυχήματα γίνονται είτε από κροτίδες, οι οποίες είναι παράνομες από το 1976, είτε από αυτοσχέδια προϊόντα», τονίζοντας ότι τα νόμιμα πυροτεχνήματα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, δεν εγκυμονούν κινδύνους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αγορά νόμιμων προϊόντων αποτελεί τον βασικό παράγοντα ασφάλειας, καθώς «αν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης, δεν μπορεί να υπάρξει τραυματισμός», αποδίδοντας τα περιστατικά κυρίως στο παρεμπόριο και την παράνομη διακίνηση.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων από την Αστυνομία, ακόμη και πριν την περίοδο του Πάσχα, καθώς και για περιορισμό της πρόσβασης σε παράνομα προϊόντα μέσω διαδικτύου.

Επισήμανε επίσης τον ρόλο των γονέων, λέγοντας ότι τα πυροτεχνήματα «απευθύνονται μόνο σε ενήλικους» και ότι οι ανήλικοι δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ούτε μέσω παρεμπορίου ούτε μέσω διαδικτυακών πωλήσεων.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για προσοχή, σημειώνοντας ότι «ένα λάθος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα για όλη τη ζωή», τονίζοντας την ανάγκη υπεύθυνης χρήσης και αποφυγής επικίνδυνων συμπεριφορών.

