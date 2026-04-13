Ηλεία: Έριξαν κροτίδα σε 16χρονη και στη συνέχεια την εξύβρισαν - Τραυματίστηκε στο χέρι

Δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας σε βάρος δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος, για σωματική βλάβη, παραβίαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και κροτίδων, καθώς και για εξύβριση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 11ης Απριλίου 2026 σε περιοχή της Ηλείας, όταν οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έριξαν και να άναψαν κροτίδα σε πολύ κοντινή απόσταση από 16χρονη κοπέλα.

Σύμφωνα με το tempo24, από την έκρηξη η ανήλικη τραυματίστηκε στο χέρι, με θλαστικό τραύμα, και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Επιπλέον, σύμφωνα με την καταγγελία, μετά το συμβάν οι δύο δράστες φέρονται να εξύβρισαν τη νεαρή.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

