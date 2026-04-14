Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομάτης: «Η γυναίκα μου κάηκε ζωντανή επειδή δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι»

Ο δημοσιογράφος Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε για τα δύσκολα 3,5 χρόνια που πέρασε νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο και κέντρο αποκατάστασης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από τη φωτιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι, τον Φεβρουάριο του 2024. Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα και την τραγική απώλεια της συζύγου του, Ρένας Βενιέρη.

Ο κ. Μαυρομμάτης περιέγραψε στον ΑΝΤ1 την περίοδο που ακολούθησε τον τραυματισμό του. «Έμεινα περίπου ενάμισι χρόνο στο νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς" και στη συνέχεια στο κέντρο αποκατάστασης», ανέφερε. «Συνολικά, πέρασα 3,5 χρόνια μέσα σε τέσσερις τοίχους και ένα ταβάνι – ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα», πρόσθεσε.

Παρά την ολοκλήρωση της αποθεραπείας του, ο δημοσιογράφος τόνισε ότι η πορεία της ανάρρωσης δεν ήταν απόλυτα ομαλή, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την ψυχική του κατάσταση λόγω της απώλειας της συζύγου του. «Ελπίζω να συνεχίσω να βελτιώνομαι, όμως η απώλεια της Ρένας επηρεάζει σημαντικά την αποθεραπεία μου», εξήγησε.

Ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή της τραγωδίας, όταν προσπάθησε να σώσει τη σύζυγό του μέσα από τις φλόγες. «Το σπίτι πήρε φωτιά και εκείνη βρέθηκε καθισμένη σε ένα κάθισμα, χωρίς να μπορώ να την απομακρύνω», περιέγραψε με ρεαλισμό. «Προσπαθούσα να τη βγάλω έξω, αλλά δεν τα κατάφερα», πρόσθεσε συγκινημένος.

Η φωτιά στο σπίτι του Μανώλη Μαυρομμάτη στο Κολωνάκι τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν ένα τραγικό γεγονός που συγκλόνισε το κοινό και προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στον δημοσιογραφικό χώρο. Μετά από την πολύμηνη νοσηλεία και αποκατάσταση, ο ίδιος προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, ενώ αντιμετωπίζει ταυτόχρονα το βαρύ ψυχικό φορτίο της απώλειας.