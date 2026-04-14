Με μπουζούκι και Νότη Σφακιανάκη το «αντίο» στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Στέφανο Μπρορμπόκη

Θρλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ η είδηση θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου, Στέφανου Μπορμπόκη, σε ηλικία 59 ετών.

Στην κηδεία του παρευρέθηκαν παλαίμαχοι παίκτες του ΠΑΟΚ, μέλη της διοίκησης και φίλοι του Δικεφάλου, ενώ συγκλόνισε μουσικός, ο οποίος με το μπουζούκι του έπαιξε το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη, «Γενέθλια», το οποίο μιλά για ένα «αετόπουλο πληγωμένο στο χώμα».

