Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ για φιλοξενία δύο παιδιά μετά τον ξυλοδαρμό της μητέρας τους από τον πατέρα τους

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Ανδρας ηλικίας τριάντα ετών συνελήφθη και αναμένεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο, καθώς φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την τριανταοκτάχρονη αρραβωνιαστικιά του μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δέχθηκε αλλεπάλληλες γροθιές, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή παραμόρφωση στο πρόσωπο. Παρά τη βαρύτητα των τραυμάτων της, η ίδια αρχικά αρνήθηκε να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες και να μεταβεί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η διακομιδή της κρίθηκε επιβεβλημένη και πραγματοποιήθηκε τελικά κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Τραγικές φιγούρες στην υπόθεση αποτελούν τα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας, ηλικίας δυόμισι και ενάμισι έτους, τα οποία υπήρξαν μάρτυρες της βίαιης επίθεσης. Πλέον, τα δύο νήπια φιλοξενούνται προσωρινά σε δωμάτιο της Παιδιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα και θαλπωρή από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης patris.gr, το επεισόδιο φέρεται να πυροδοτήθηκε όταν η γυναίκα επέστρεψε αργά το βράδυ στο σπίτι μετά από νυχτερινή έξοδο, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης