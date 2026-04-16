Γλέντι χωρίς όρια στην Εύβοια: Έσπασαν από πιάτα μέχρι λεκάνες

Σε ένα ασυνήθιστο γλέντι που στήθηκε σε περιοχή της Εύβοιας τις ημέρες του Πάσχα, η διασκέδαση ξέφυγε από τα συνηθισμένα, με τους παρευρισκόμενους να φτάνουν στο σημείο να σπάνε όχι μόνο πιάτα, αλλά και να προκαλούν ζημιές σε είδη υγιεινής.

Όταν εξαντλήθηκαν τα αντικείμενα προς καταστροφή, κάποιοι από τους συμμετέχοντες προχώρησαν ακόμη και σε φθορές σε τουαλέτες, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως σφυριά και ηλεκτρικά τρυπάνια.

Το γλέντι δεν περιορίστηκε στον χώρο του σπιτιού ή του καταλύματος, αλλά μεταφέρθηκε και σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, όπου συνεχίστηκε με μουσική, χορό, λαϊκά τραγούδια και σούβλες, προκαλώντας την προσοχή και τα βλέμματα των διερχόμενων πολιτών.