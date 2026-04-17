Ηράκλειο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 60χρονου – Μαζί του κρατούσε έναν φακό και το κινητό του

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 60χρονου άνδρα από το Ηράκλειο.

Ο άνδρας έφυγε την Τετάρτη (15/04) από το σπίτι του στην περιοχή των Γουρνών Ηρακλείου και έκτοτε τα ίχνη του έχουν χαθεί, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Μαζί του είχε ένα φακό και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο είναι απενεργοποιημένο, όπως ανέφεραν συγγενικά του πρόσωπα.

Όπως είπαν οι δικοί του άνθρωποι στους αστυνομικούς, ο 60χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν έχει λάβει τη φαρμακευτική του αγωγή από τη μέρα που αγνοείται.