Ταύρος: Πέταξε οικοδομικά απόβλητα και συνελήφθη

Στον Ταύρο συνελήφθη ένας 33χρονος αλλοδαπός γιατί πέταγε παράνομα σκουπίδια και μπάζα σε οικόπεδο.

Τον εντόπισαν αστυνομικοί ειδικής ομάδας της ΓΑΔΑ, οι οποίοι τον είδαν να ρίχνει σακούλες με οικοδομικά απόβλητα από το όχημά του. Τον σταμάτησαν επιτόπου και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό του.

Οι έλεγχοι για παράνομη απόρριψη αποβλήτων συνεχίζονται.