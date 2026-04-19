Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε Ι.Χ. που τυλίχθηκε στις φλόγες - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Snapshot Άγνωστοι πέταξαν δύο μολότοφ σε οχήματα στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας υλικές ζημιές στην περιοχή της Ανάληψης.

Οι Αρχές εξετάζουν σύνδεση της επίθεσης με πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση κατά κυκλώματος εκβιαστών στην ίδια περιοχή.

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας κρατούμενος, συνελήφθησαν για εκβίαση επιχειρηματία με απειλές και παράνομη κατοχή όπλων.

Η αστυνομία προχώρησε σε συντονισμένη επιχείρηση με παραλαβή προσημειωμένων χρημάτων και κατάσχεση όπλων, κινητών και χρημάτων.

Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν στο παρελθόν κατηγορηθεί για σοβαρά αδικήματα όπως ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, άγνωστοι δράστες εκτόξευσαν δύο αυτοσχέδιες εμπρηστικές βόμβες (μολότοφ) σε ισάριθμα οχήματα στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Ανάληψης, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Την προανάκριση για τον εμπρησμό έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Ανάληψης, με τις Αρχές να εξετάζουν ως επικρατέστερη εκδοχή τη σύνδεση της επίθεσης με πρόσφατη επιχείρηση της αστυνομίας κατά κυκλώματος εκβιαστών στην ίδια περιοχή.

Η επιχείρηση αυτή οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από εξιχνίαση υπόθεσης εκβίασης σε βάρος επιχειρηματία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 17 Απριλίου 2026 από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και ένας κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, μεταξύ άλλων, εκβίαση από κοινού, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, παράνομη κατοχή όπλων και παροχή κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία του θύματος, σύμφωνα με την οποία ο έγκλειστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του απαιτώντας 200.000 ευρώ, απειλώντας τη ζωή του και επικαλούμενος ψευδή περιστατικά. Σε επόμενη επικοινωνία μέσω άλλου συνεργού, που είχε ρόλο «διαμεσολαβητή», το ποσό μειώθηκε στις 100.000 ευρώ, με τις απειλές να συνεχίζονται.

Μάλιστα, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά μετέβησαν με μοτοσικλέτα στον χώρο εργασίας του επιχειρηματία, απειλώντας υπάλληλο με σκοπό να τον εκφοβίσουν.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, οργανώθηκε συνάντηση με τρεις από τους δράστες, κατά την οποία τους παραδόθηκαν 50.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αμέσως μετά, αστυνομικοί που βρίσκονταν σε επιφυλακή επενέβησαν και τους συνέλαβαν, παρά την αντίσταση που προέβαλαν.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με 11 φυσίγγια (εκ των οποίων ένα στη θαλάμη), έξι κινητά τηλέφωνα και 2.580 ευρώ, ενώ τα προσημειωμένα χρήματα επιστράφηκαν στον παθόντα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο κελί του κρατουμένου σε σωφρονιστικό κατάστημα στη Φωκίδα, όπου βρέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, παρά την άρνησή του να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις από τους συλληφθέντες, συμπεριλαμβανομένου του κρατουμένου, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα εξεταστούν εργαστηριακά.

Διαβάστε επίσης