Χανιά: 15 τόνοι γάλα μοιράστηκαν στη γιορτή του Άη Γιώργη του Γαλατά στην Ασή Γωνιά

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου στην Ασή Γωνιά γιορτάζεται η γιορτή του Αγίου Γεωργίου με θρησκευτική και λαϊκή παράδοση.
  • Η ημέρα αρχίζει με Θεία Λειτουργία στον ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου.
  • Το κύριο έθιμο της γιορτής είναι η ευλογία των αιγοπροβάτων από τα γύρω ορεινά χωριά.
  • Οι κτηνοτρόφοι αρμέγουν τα ζώα παραδοσιακά, συλλέγοντας πάνω από 15 τόνους γάλα.
  • Το γάλα προσφέρεται δωρεάν στους παρευρισκόμενους είτε βρασμένο είτε εμφιαλωμένο.
Κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, στο μικρό χωριό Ασή Γωνιά λαμβάνει χώρα ένα από τα πιο παραδοσιακά δρώμενα της Κρήτης. Χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες συρρέουν από νωρίς το πρωί για να συμμετάσχουν στο πανηγύρι που συνδυάζει θρησκευτική κατάνυξη και ζωντανή λαϊκή παράδοση.

67816433221938028647566078886393915696135972n.jpg

Η ημέρα ξεκινά με τη Θεία Λειτουργία στον ναό του Αγίου Γεωργίου, παρουσία τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου. Ωστόσο, αυτό που κάνει τη γιορτή πραγματικά ξεχωριστή είναι το πανάρχαιο έθιμο της ευλογίας των αιγοπροβάτων. Κοπάδια από τις γύρω ορεινές περιοχές κατεβαίνουν στο χωριό, γεμίζοντας τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας με μια εικόνα μοναδική.

67945221021938031047565831217973114730192775n.jpg

Ακολουθεί το παραδοσιακό άρμεγμα των ζώων από τους κτηνοτρόφους, ένα έθιμο που διατηρείται ζωντανό εδώ και αιώνες. Το γάλα που συλλέγεται σε ποσότητες που ξεπερνούν τους 15 τόνους προσφέρεται δωρεάν στους παρευρισκόμενους, είτε βρασμένο είτε εμφιαλωμένο.

67916491121938029947565946660699740468483332n.jpg
