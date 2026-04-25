Πώς μπορείτε να αποφύγετε τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα από προσφορές - Τι να μην κάνετε

Για να αποφύγετε τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα για προσφορές (telemarketing) στην Ελλάδα, η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η εγγραφή στο «Μητρώο 11».



Ακολουθούν τα πρακτικά βήματα και άλλοι τρόποι για να μειώσετε τις ανεπιθύμητες κλήσεις:

1. Εγγραφή στο «Μητρώο 11»

Το Μητρώο αυτό προβλέπεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και επιτρέπει στους συνδρομητές να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να δέχονται κλήσεις για προώθηση προϊόντων.



Πώς γίνεται: Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας σας και ζητήστε την εγγραφή του αριθμού σας στο Μητρώο 11.

Αποτέλεσμα: Οι εταιρείες υποχρεούνται να ελέγχουν αυτό το μητρώο πριν πραγματοποιήσουν κλήσεις.



2. Απευθείας ανάκληση συγκατάθεσης

Αν σας καλέσουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:

Να διαγραφείτε από τη λίστα τους ("Do Not Call" list).

Να σας ενημερώσουν από πού βρήκαν τον αριθμό σας.



3. Μπλοκάρισμα (Blocking) μέσω Κινητού

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Αποκλεισμός αριθμού" (Block number) στις ρυθμίσεις του κινητού σας για συγκεκριμένους αριθμούς που σας ενοχλούν.

Ζητήστε από την εταιρεία κινητής να μπλοκάρει κλήσεις με απόκρυψη.



4. Εφαρμογές Αναγνώρισης Κλήσεων

Εγκαταστήστε εφαρμογές (π.χ. Truecaller) που εντοπίζουν και προειδοποιούν για ανεπιθύμητες κλήσεις (spam) ή telemarketing, επιτρέποντάς σας να μην απαντήσετε.





5. Τι να ΜΗΝ κάνετε

Μην απαντάτε επιθετικά: Απλά δηλώστε ευγενικά ότι δεν ενδιαφέρεστε και ζητήστε να μην ξανακαλέσουν.

Μην δίνετε προσωπικά δεδομένα: Ποτέ μην επιβεβαιώνετε στοιχεία σας σε αγνώστους.



Σημείωση: Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, έχετε δικαίωμα να κάνετε καταγγελία αν οι κλήσεις συνεχίζονται παρά την εγγραφή σας στο Μητρώο 11

