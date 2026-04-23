Πρωτομαγιά: Πώς αμείβονται όσοι δουλέψουν στην αργία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο που δεν εργάζονται την Πρωτομαγιά λαμβάνουν κανονικό ημερομίσθιο χωρίς προσαύξηση.
  • Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο που εργάζονται την Πρωτομαγιά λαμβάνουν το ημερομίσθιο συν προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες εργασίας.
  • Οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά τις αργίες λαμβάνουν προσαύξηση 75% για τις ώρες εργασίας την Πρωτομαγιά.
  • Σε επιχειρήσεις που εκτάκτως λειτουργούν την Πρωτομαγιά, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν προσαύξηση 75% και επιπλέον τόσα ωρομίσθια όσες ώρες εργάστηκαν.
Η Πρωτομαγιά ανήκει στις προαιρετικές αργίες, με απόφαση όμως του εκάστοτε Υπουργού Απασχόλησης χαρακτηρίζεται κάθε χρόνο σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας, βάσει του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/68.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας όπως π.χ επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας κλπ.

Ειδικότερα:

Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου ιδικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

