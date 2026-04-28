Ρόδος: 47χρονος έφυγε από την ζωή μία ημέρα μετά την κηδεία του πατέρα του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Ρόδο, όπου ένας πατέρας 86 ετών και ο 47χρονος γιος του, έφυγαν από τη ζωή με διαφορά μόλις 4 ημερών, βυθίζοντας το νησί στο πένθος.

Σύμφωνα με την «Ροδιακή», ο 86χρονος Αριστείδης Καραναστάσης, έφυγε πρώτος από τη ζωή έπειτα από επιπλοκή που παρουσίασε σε θέμα υγείας, την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, ενώ η κηδεία του, τελέσθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 11 το πρωί από τον Ιερό ναό Ταξιαρχών, στο κοιμητήριο Ρόδου.

Μία μόλις μέρα μετά την κηδεία του πατέρα του, απεβίωσε έπειτα από επιπλοκές που παρουσίασε και ο γιος του ο 47χρονος Σταύρος Καραναστάσης βυθίζοντας έτσι διπλά την οικογένεια σε βαρύ πένθος.

Η κηδεία του Σταύρου έγινε σήμερα Τρίτη, 28 Απριλίου στις 11 το πρωί στον Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου (παλαιό κοιμητήριο Ρόδου).