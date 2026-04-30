Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (30/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
30/4/2026 7:30:00 πμ
30/4/2026 12:30:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΛΥΜΠΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΓΚΙΩΝΑΣ - ΤΟΜΠΑΖΗ - ΕΒΡΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
202
Συντήρηση
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 10:00:00 πμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 13 έως κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΟΒΑ απο κάθετο: ΝΟ 11 έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΘΕΟΧΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΚ. ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ. ΖΑΪΜΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
Συντήρηση
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 10:00:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΪΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 69 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
452
Κατασκευές
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 117 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
414
Κατασκευές
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ 30 έως κάθετο: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
490
Λειτουργία
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΙΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
445
Κατασκευές
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 11:30:00 πμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΕΛΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡΡΕΟΥ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
434
Κατασκευές
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 12:00:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΘΥΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
454
Κατασκευές
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΚΟΥΣΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
487
Λειτουργία
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΧΟΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΧΙΛΛ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΔΩΝ απο κάθετο: ΕΠΙΧΑΡΜΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
483
Λειτουργία
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
506
Λειτουργία
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 2:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ.
300
Κατασκευές
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΝΟΥ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΦΕΔΟΝΗΣ - ΑΝΕΜΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΔΡΟΥ - ΧΙΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ
407
Λειτουργία
30/4/2026 8:00:00 πμ
30/4/2026 6:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
30/4/2026 8:30:00 πμ
30/4/2026 11:30:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 21 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 15 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
444
Κατασκευές
30/4/2026 9:00:00 πμ
30/4/2026 11:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ απο κάθετο: ΚΟΤΖΙΑ έως κάθετο: ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
436
Λειτουργία
30/4/2026 9:00:00 πμ
30/4/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΑΟΛΗ ΝΟ 4 - 2 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
441
Κατασκευές
30/4/2026 9:00:00 πμ
30/4/2026 4:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
451
Κατασκευές
30/4/2026 10:00:00 πμ
30/4/2026 12:00:00 μμ
Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΛΑΣΚΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, ΑΛ.ΔΙΑΚΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ.
301
Κατασκευές
30/4/2026 10:00:00 πμ
30/4/2026 4:00:00 μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
302
Κατασκευές
30/4/2026 11:00:00 πμ
30/4/2026 12:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 15:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ από: 11:00 πμ έως: 12:30 μμ
453
Κατασκευές
30/4/2026 11:00:00 πμ
30/4/2026 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
447
Κατασκευές
30/4/2026 11:00:00 πμ
30/4/2026 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΟΛΙΚΑ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ έως κάθετο: BELES από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:BELES απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΦΛΩΡΙΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΛΟΗΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΧΛΟΗΣ έως κάθετο: ΦΛΩΡΙΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
435
Κατασκευές
30/4/2026 12:00:00 μμ
30/4/2026 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΚΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΚΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
442
Κατασκευές
30/4/2026 12:00:00 μμ
30/4/2026 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
483
Λειτουργία
30/4/2026 4:00:00 μμ
30/4/2026 6:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΧΑΡΑΣ, ΔΗΛΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΑΤΟΙΟΥ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΝΙΡΒΑΝΑ, ΙΜΙΩΝ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΖΕΑΣ.
299
Κατασκευές