Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (30/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

30/4/2026 7:30:00 πμ 30/4/2026 12:30:00 μμ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΓΚΙΩΝΑΣ - ΤΟΜΠΑΖΗ - ΕΒΡΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 202 Συντήρηση

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 10:00:00 πμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 13 έως κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΟΒΑ απο κάθετο: ΝΟ 11 έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΘΕΟΧΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΚ. ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ. ΖΑΪΜΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Συντήρηση

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 10:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΪΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 69 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 452 Κατασκευές

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 117 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 414 Κατασκευές

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ 30 έως κάθετο: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 490 Λειτουργία

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΙΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 445 Κατασκευές

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 11:30:00 πμ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ έως κάθετο: ΣΕΛΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡΡΕΟΥ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 434 Κατασκευές

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 12:00:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΘΥΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 454 Κατασκευές

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 12:00:00 μμ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζυγά οδός:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 488 Λειτουργία

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 12:00:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΘΥΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 454 Κατασκευές

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΚΟΥΣΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 487 Λειτουργία

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΣΧΟΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΧΙΛΛ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΔΩΝ απο κάθετο: ΕΠΙΧΑΡΜΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 483 Λειτουργία

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 506 Λειτουργία

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 2:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ. 300 Κατασκευές

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΝΟΥ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΦΕΔΟΝΗΣ - ΑΝΕΜΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΔΡΟΥ - ΧΙΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ 407 Λειτουργία

30/4/2026 8:00:00 πμ 30/4/2026 6:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές

30/4/2026 8:30:00 πμ 30/4/2026 11:30:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 21 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 15 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ 444 Κατασκευές

30/4/2026 9:00:00 πμ 30/4/2026 11:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ απο κάθετο: ΚΟΤΖΙΑ έως κάθετο: ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 436 Λειτουργία

30/4/2026 9:00:00 πμ 30/4/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΑΟΛΗ ΝΟ 4 - 2 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 441 Κατασκευές

30/4/2026 9:00:00 πμ 30/4/2026 4:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ 451 Κατασκευές

30/4/2026 10:00:00 πμ 30/4/2026 12:00:00 μμ Π.ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΛΑΣΚΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, ΑΛ.ΔΙΑΚΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ. 301 Κατασκευές

30/4/2026 10:00:00 πμ 30/4/2026 4:00:00 μμ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 302 Κατασκευές

30/4/2026 11:00:00 πμ 30/4/2026 12:30:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 15:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ από: 11:00 πμ έως: 12:30 μμ 453 Κατασκευές

30/4/2026 11:00:00 πμ 30/4/2026 2:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ 447 Κατασκευές

30/4/2026 11:00:00 πμ 30/4/2026 3:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΟΛΙΚΑ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΣΜΟΛΙΚΑ έως κάθετο: BELES από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:BELES απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΦΛΩΡΙΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΛΟΗΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΧΛΟΗΣ έως κάθετο: ΦΛΩΡΙΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ 435 Κατασκευές

30/4/2026 12:00:00 μμ 30/4/2026 3:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΚΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΚΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ 442 Κατασκευές

30/4/2026 12:00:00 μμ 30/4/2026 3:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ 483 Λειτουργία