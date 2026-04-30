Πάργα: Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο

Σοβαρό περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάργα, όπου δύο ανήλικοι προσέγγισαν μαθήτρια και την απείλησαν με σκοπό να τη ληστέψουν.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το συμβάν σημειώθηκε μέσα σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Οι ανήλικοι πλησίασαν το ανήλικο κορίτσι και με την απειλή σουγιά απαίτησαν να τους παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο.

Η μαθήτρια από την πλευρά της επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία καθώς αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές τους και αφού παρέδωσε τη συσκευή σε μία φίλη της για ασφάλεια αποβιβάστηκε από το σχολικό λεωφορείο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ που αντέδρασε άμεσα. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Πάργας ξεκίνησαν τις αναζητήσεις και το απόγευμα της ίδιας ημέρας κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο ανήλικους δράστες.

Μάλιστα σε έλεγχο που έγινε, στην κατοχή ενός εκ των ανηλίκων βρέθηκε και κατασχέθηκε ο σουγιάς, ο οποίος είχε λάμα μήκους 8 εκατοστών.

Κατηγορούμενοι και οι γονείς

Σημειώνεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου δεν περιορίζεται μόνο στους δύο ανήλικους, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις περί όπλων.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

