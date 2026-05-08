Ψαράδες που εντόπισαν το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα ιστιοφόρα»

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου drone από ψαράδες της Βασιλικής, κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο.

Ο ψαράς που το εντόπισε μίλησε στο STAR, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης περισυλλογής του. «Εντοπίζουμε το σκάφος αυτό, ένα μαύρο πράγμα, κλειστό τελείως με ένα πάνω σαν δορυφόρο μικρό δύο μικρά ηλιακά πάνελ και τρεις κεραίες μπροστά. Τώρα τι ήταν οι κεραίες δεν ξέρω. Ήταν ακριβώς στον Κάβο Δουκάτο ούτε 5 μέτρα από τον Κάβο μέσα σε μία μικρή σχισμή είχε μπει η πλώρη του και η μηχανή δούλευε», είπε ο ψαράς.

Ένας δεύτερος ψαράς στη Λευκάδα ανέφερε ότι: «Για να πέσει στα βράχια δεν το ελέγχουν, τους έχει φεύγει από τον έλεγχο. Αυτό γύρισε πιο πολύ και ήρθε και ξύστηκε εδώ στον μώλο αλλά άνοιξα εγώ στροφές στο καΐκι και προλάβαμε και πιάσαμε το σχοινί και το φέραμε πάλι εδώ».

«Είχε πάνω μια κάμερα ακριβείας. Κάτι, μάλλον βραχυκύκλωμα έγινε, οτιδήποτε και θα χτύπησε σε κάποιο βράχο. Οι δύο αισθητήρες από τους τρεις ήταν χτυπημένοι» τόνισε ο πρόεδρος λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος.

