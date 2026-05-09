Εύβοια: Τσουχτερό πρόστιμο για καύση απορριμμάτων

Πάνω από 2.300 ευρώ θα δώσει άνδρας ο οποίος κατελήφθη χθες να καίει απορρίμματα εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Χαλκιδέων.

Συγκεκριμένα το ύψος του διοικητικού προστίμου φτάνει στα 2.343,73 ευρώ και βεβαιώθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χαλκίδας.πρ