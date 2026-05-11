Δομή που θα στηρίζει οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους ιδρύουν συγγενείς του 20χρονου Κλεομένη

Snapshot Οι οικογένειες που χάνουν τα παιδιά τους δεν λαμβάνουν επαρκή ψυχολογική στήριξη από την Πολιτεία.

Η απουσία επαγγελματικής βοήθειας μπορεί να μετατρέψει το πένθος σε επικίνδυνες εμμονές και να οδηγήσει σε αυτοδικία.

Συγγενείς του δολοφονημένου 20χρονου Κλεομένη σχεδιάζουν την ίδρυση φορέα για δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών που βιώνουν παρόμοιες απώλειες.

Παραδείγματα τραγικών γεγονότων, όπως η δολοφονία του 21χρονου Νικήτα και ο θάνατος του 17χρονου Άγγελου, καταδεικνύουν την ανάγκη πρόληψης μέσω ψυχολογικής φροντίδας.

Οι γονείς των θυμάτων ζητούν ουσιαστική παρέμβαση και υποστήριξη από την Πολιτεία για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Τη μόνιμη απουσία της Πολιτείας από το πλευρό οικογενειών που έχουν ζήσει την τραγική απώλεια των παιδιών τους, καταγγέλλουν γονείς, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για παροχή επαγγελματιών ψυχικής υγείας στις οικογένειες που καλούνται να ζήσουν με το πένθος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, για τους εγκληματολόγους, η πλήρης αυτή απουσία του κράτους, είναι πολύ επικίνδυνη, καθώς το τραυματικό πένθος, το αίσθημα της αδικίας και ο θυμός, δύναται να δημιουργήσουν εμμονές που με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στην αυτοδικία.

Πρόσφατο παράδειγμα, η δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη από τους γονείς φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ τα δύο νεαρά παιδιά ήταν μαζί στο αμάξι. Οι γονείς του παιδιού που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, εδώ και ενάμιση χρόνο δεν είχαν καμία παρακολούθηση και καμία στήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, γεγονός που άφησε χώρο στο να μετατραπεί το τραυματικό τους πένθος σε εμμονή.

Στο κεντρικό δελτίο του Alpha, μίλησε για το εν λόγω θέμα ο θείος του 20χρονου Κλεομένη που πριν μερικούς μήνες δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, με οπαδικά κίνητρα, ο οποίος τόνισε ότι «δεν υπήρξε κανένας κοντά μας. Δεν ήταν ποτέ κανένας δίπλα μας».

Με ένα τεράστιο «Γιατί;» να πλανάται ακόμα πάνω από την απώλεια του παιδιού τους, η μητέρα και ο θείος του Κλεομένη σχεδιάζουν την ίδρυση ενός φορέα που θα στηρίζει αφιλοκερδώς οικογένειες που θα βρεθούν στη θέση τους και θα κληθούν να διαχειριστούν την απώλεια, την αδικία και τον θυμό.

«Θέλουμε να κάνουμε μια δομή, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους, οι οποίοι έχουν χάσει τον δικό τους άνθρωπο και δεν μπορούν να διαχειριστούν τη λύπη τους, τον πόνο τους, τον καημό τους. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε με ψυχολόγους, ψυχιάτρους, στη μνήμη του Κλεομένη μας. Ήταν ένα παιδί, το οποίο μόνο βοηθούσε τον κόσμο», ανέφερε ο θείος του 20χρονου χαρακτηριστικά.

Συγκλονιστικά ήταν και όσα είπε και ο πατέρας του 17χρονου Άγγελου που «έσβησε» στην είσοδο της πολυκατοικίας του στις Σέρρες, έπειτα από τον ξυλοδαρμό του από ανήλικο παιδί, του οποίου τον συσσωρευμένο θυμό κανείς δεν είχε φροντίσει να εξαλείψει.

«Εάν ο δολοφονός, από τη στιγμή που άρχισε η παραβατική συμπεριφορά του, βρισκόταν σε ένα άλλο περιβάλλον, σε έναν χώρο τον οποίο θα μπορούσε να έχει περισσότερη φροντίδα, ίσως εγώ αυτή τη στιγμή να μην έχανα τον Άγγελο», υπογράμμισε ο πατέρας του Άγγελου, ο οποίος επίσης ανέφερε ότι «δεν έχουμε λάβει καμία άλλη υποστήριξη από κανέναν φορέα. Μία ουσιαστική συμβολή της Πολιτείας σε τέτοια θέματα θα μπορούσε να αποτρέψει τέτοια περιστατικά».

Διαβάστε επίσης