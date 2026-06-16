Η ΕΡΤ επενδύει στην ελληνική περιφέρεια με δράσεις ουσίας και πολιτισμού

Snapshot Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέδωσε 42 πλήρως εξοπλισμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών σε οκτώ σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η ΕΡΤ υλοποιεί στρατηγική ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας με αναβάθμιση υποδομών και στενότερη σύνδεση με τοπικές κοινωνίες.

Η διοίκηση της ΕΡΤ δίνει έμφαση στην αναβάθμιση των περιφερειακών σταθμών και στην ενεργή παρουσία εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Επανενεργοποιούνται τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ στην περιφέρεια ως μέρος της πολιτιστικής ενίσχυσης των ακριτικών περιοχών.

Ο στόχος της ΕΡΤ είναι να λειτουργεί ως οργανισμός με ουσιαστική παρουσία σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις λιγότερο προβεβλημένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν συνήθως στα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα και τις παραγωγές της δημόσιας τηλεόρασης, όμως στην ΕΡΤ φαίνεται ότι εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα μια στρατηγική, με έντονο αποτύπωμα στην ελληνική περιφέρεια.

Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, δεν ήταν απλώς μια ακόμη εθιμοτυπική παρουσία. Η αποστολή είχε ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς συνοδεύτηκε από την παράδοση 42 πλήρως εξοπλισμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε οκτώ σχολεία της περιοχής, μια πρωτοβουλία που έγινε δεκτή με ιδιαίτερη θέρμη από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όσοι βρέθηκαν κοντά στην περιοδεία μεταφέρουν εικόνες που δύσκολα αποτυπώνονται σε επίσημες ανακοινώσεις: παιδιά να προσφέρουν ζωγραφιές και χειροποίητες δημιουργίες, εκπαιδευτικούς να μιλούν για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και κατοίκους απομακρυσμένων χωριών να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι ένας δημόσιος οργανισμός θυμάται και τις λιγότερο προβεβλημένες γωνιές της χώρας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό. Μέσα σε περίπου οκτώ ώρες, η αποστολή διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα σε δύσκολες ορεινές διαδρομές, προκειμένου να βρεθεί σε σχολεία και κοινότητες που σπάνια αποτελούν προορισμό θεσμικών επισκέψεων. Ωστόσο, όπως σημειώνουν στελέχη που συμμετείχαν στην περιοδεία, η ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών επιβεβαίωσε ότι η προσπάθεια άξιζε και με το παραπάνω.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία που έχει υιοθετηθεί από την ανάληψη των καθηκόντων του Γιάννη Παπαδόπουλου. Η ενίσχυση της περιφέρειας, η αναβάθμιση των περιφερειακών σταθμών και η στενότερη σύνδεση της ΕΡΤ με τις τοπικές κοινωνίες, αποτελούν σταθερούς άξονες της διοίκησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έχει πραγματοποιήσει προσωπικές επισκέψεις στους περισσότερους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ ανά την Ελλάδα, επιδιώκοντας άμεση επαφή τόσο με το προσωπικό όσο και με τους τοπικούς φορείς. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αναβάθμιση των υποδομών και στη μεγαλύτερη παρουσία της ΕΡΤ εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η εκ νέου ενεργοποίηση των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ στην περιφέρεια. Το μήνυμα που εκπέμπεται από τη διοίκηση είναι σαφές: η ΕΡΤ δεν θέλει να περιορίζεται στον ρόλο ενός εθνικού τηλεοπτικού φορέα, αλλά να λειτουργεί ως ένας οργανισμός με ενεργή παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ακριτικές περιοχές που συχνά μένουν εκτός προβολής.