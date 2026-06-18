Λάρισα: Βίντεο με τη στιγμή που ένα μηχανάκι παρασύρει και τραυματίζει παιδί
Σοκ από το βίντεο που δείχνει έναν μοτοσικλετιστή να παρασύρει κι να τραυματίζει το παιδί
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- Ένα βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μοτοσικλετιστής παρασύρει και τραυματίζει παιδί στη Λάρισα.
- Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στην οδό Βενιζέλου.
- Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.
- Η αστυνομία και το ΕΚΑΒ κλήθηκαν άμεσα στο σημείο.
- Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για εξετάσεις και πρώτες βοήθειες.
Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένας μοτοσικλετιστής παρασύρει και τραυματίζει ένα μικρό παιδί στη Λάρισα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην οδό Βενιζέλου, σύμφωνα με το onlarissa.gr. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το μηχανάκι έπεσε πάνω στο παιδί και το παρέσυρε.
Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
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