Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία ως πράξη ζωής & προσφοράς αγάπης

Υπάρχουν πράξεις που διαρκούν μόλις λίγα λεπτά, η αξία τους όμως είναι μεγάλη και μπορεί να διαρκεί ακόμα και μια ολόκληρη ζωή.

Newsbomb

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία ως πράξη ζωής & προσφοράς αγάπης
ΕΛΛΑΔΑ
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Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία από αυτές. Μια απλή διαδικασία που δεν κοστίζει τίποτα στον αιμοδότη, αλλά είναι ανεκτίμητη για κάποιον που το χρειάζεται για να συνεχίσει τη ζωή του.

Σήμερα, οι ανάγκες για αίμα παραμένουν σταθερά υψηλές και η επάρκεια των αποθεμάτων αποτελεί ζητούμενο για το σύστημα υγείας. Το αίμα όμως δεν πωλείται και δεν παράγεται τεχνητά, ούτε μπορεί να αντικατασταθεί. Η μόνη πηγή του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και η μοναδική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την επάρκειά του είναι η ανθρώπινη προσφορά. Έτσι, η ενίσχυση της κουλτούρας του εθελοντισμού αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Άλλωστε, η προσφορά αίματος συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή και την έμπρακτη αλληλεγγύη, καθώς αποτελεί μια από τις πιο άμεσες μορφές στήριξης προς τον συνάνθρωπό μας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ υπενθυμίζει τη σημασία αυτής της πράξης προσφοράς συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μας θυμίζει πως «Όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις αίμα», όχι στα λόγια αλλά μέσα από δράσεις που δημιουργούν πραγματική αξία για την κοινωνία.

Μια δέσμευση που μετρά περισσότερα από 15 χρόνια

Η στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας δεν αποτελεί μια μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά μια σταθερή επιλογή δέσμευσης με διάρκεια στον χρόνο. Από το 2010 έως σήμερα, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ έχει πραγματοποιήσει 47 εταιρικές αιμοδοσίες, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.300 φιάλες αίματος. Πρόκειται για μια δράση που έχει εξελιχθεί σε θεσμό κοινωνικής προσφοράς, αποτυπώνοντας στην πράξη τη δέσμευση της μάρκας απέναντι στην κοινωνία και την ανάγκη για σταθερή ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος στη χώρα.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς, ωστόσο, κρύβονται ιστορίες ανθρώπων. Ανθρώπων που αφιέρωσαν εθελοντικά λίγο από τον χρόνο τους για να προσφέρουν κάτι πολύτιμο και αναντικατάστατο. Κάθε φιάλη αίματος αντιπροσωπεύει μια συνειδητή απόφαση προσφοράς, μια κίνηση αλληλεγγύης προς ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και να δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε ένα νοσοκομείο.

Αυτή η κοινωνική διάσταση βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας. Γιατί η αιμοδοσία δεν αφορά απλά στη συλλογή μερικών φιαλών αίματος αλλά αποτελεί δείκτη ενσυναίσθησης, ενεργοποιεί τη συμμετοχή και ενισχύει την αίσθηση ότι όλοι μπορούν να συμβάλλουν, έστω και με έναν μικρό αλλά ουσιαστικό τρόπο, στη βελτίωση της ζωής κάποιου άλλου ανθρώπου.

Όταν η κοινωνική υπευθυνότητα αφήνει ουσιαστικό αποτύπωμα

Για το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί. Μια πρωτοβουλία που δεν περιορίζεται σε ένα επικοινωνιακό μήνυμα, αλλά μεταφράζεται σε σταθερή και μετρήσιμη κοινωνική αξία.

Με «όχημα» το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, η εταιρεία υλοποιεί διαχρονικά δράσεις οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο και ενισχύουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, η συμμετοχή και η ανιδιοτελής προσφορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιούνται φέτος -και κάθε χρόνο- μας υπενθυμίζουν πως η αιμοδοσία αποτελεί μια από τις πλέον αυθεντικές εκφράσεις ανθρωπιάς και μπορεί να δώσει ελπίδα σε εκείνους που την έχουν ανάγκη.

Η ενίσχυση της κουλτούρας της εθελοντικής αιμοδοσίας αποτελεί συλλογική υπόθεση. Κάθε νέος εθελοντής αιμοδότης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου δικτύου προσφοράς, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες χιλιάδων συνανθρώπων μας.

Γιατί, τελικά, κάθε άνθρωπος που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία δεν δίνει μόνο αίμα. Προσφέρει χρόνο, φροντίδα, ελπίδα και ζωή ενώ υπενθυμίζει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποκτά το πραγματικό της νόημα όταν μετατρέπεται σε έμπρακτη στήριξη προς τον άνθρωπο. Ένα μήνυμα που το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνεχίζει να υπηρετεί με συνέπεια, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας φυσικά, τόσο όσο το να πίνουμε ένα ποτήρι νερό.

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