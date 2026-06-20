Χανιά: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα στη Νέα Χώρα -Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτότητά του

Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα λίγο μετά τις 08:00 το πρωί από ναυαγοσώστες

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χανιά: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα στη Νέα Χώρα -Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτότητά του

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Eurokinissi/Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Νέα Χώρα Χανίων εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα άνω των 50 ετών στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου 20 Ιουνίου.
  • Η ταυτότητα του άνδρα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Κατά τον εντοπισμό της σορού, η θάλασσα είχε έντονο κυματισμό και επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  • Η ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας δεν είχε ξεκινήσει ακόμα, καθώς το ωράριο λειτουργίας αρχίζει στις 10:00 το πρωί.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου, ενώ τα αίτια θα αποσαφηνιστούν από ιατροδικαστικές εξετάσεις.
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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 20 Ιουνίου στη Νέα Χώρα Χανίων, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία αντιλήφθηκαν την παρουσία ενός άνδρα στη θάλασσα και ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ναυαγοσώστες, οι οποίοι προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού από το νερό.

Άγνωστη προς το παρόν η ταυτότητά του

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για άνδρα ηλικίας άνω των 50 ετών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και τα στοιχεία του παραμένουν άγνωστα.

Δύσκολες οι συνθήκες στη θάλασσα

Την ώρα του εντοπισμού της σορού, στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με έντονο κυματισμό που καθιστούσε τη θάλασσα ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Η οργανωμένη ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας δεν είχε ακόμη ξεκινήσει, καθώς το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας αρχίζει στις 10:00 το πρωί.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

Τα αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την προανάκριση και τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

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