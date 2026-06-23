Διακοπές νερού την Τρίτη (23/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΚΟΥΚΑΚΙ)
Λεμπέση και Ιωσήφ Ρωγών
- ΑΙΓΑΛΕΩ (ΛΙΟΥΜΗ)
Ρίμινι και Σκουφά
- ΤΑΥΡΟΣ
Αυξεντίου Γρηγόρη και Ιθάκης
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