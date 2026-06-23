Διακοπές νερού την Τρίτη (23/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Τρίτη (23/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Freepik
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΚΟΥΚΑΚΙ)
    Λεμπέση και Ιωσήφ Ρωγών
  • ΑΙΓΑΛΕΩ (ΛΙΟΥΜΗ)
    Ρίμινι και Σκουφά
  • ΤΑΥΡΟΣ
    Αυξεντίου Γρηγόρη και Ιθάκης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα: 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (23/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιές στην κυβέρνηση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά Αβραμόπουλου – Τι στάση θα κρατήσει το Μαξίμου;

07:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο «Greek Freak»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και η επιβολή «τσουχτερών» προστίμων

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταδίωξη στα Χανιά: 18χρονος προσπάθησε να διαφύγει από μπλόκο της ΟΠΚΕ, βρέθηκε με Magnum

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το «BLUESTAR» των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξιχνίασε το φονικό - Είχαν εντοπίσει το χωράφι που την έθαψε ο Σκοπιανός πριν το υποδείξει

06:52LIFESTYLE

Αυλαία για τις ψυχαγωγικές εκπομπές - Πότε λένε «καλό καλοκαίρι» οι παρουσιαστές

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Καμίνι» η Βρετανία - Πάνω από τους 40 ο υδράργυρος, έκτακτα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (23/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Με την εξέταση στα Γαλλικά συνεχίζονται οι πανελλαδικές στα ειδικά μαθήματα

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών – Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν λίγο τα μελτέμια την Τρίτη – «Εκτός πυρήνα καύσωνα» η Ελλάδα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Στην επιτροπή υψηλού επιπέδου περνά η τελική συμφωνία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 2,6 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 26 Ιουνίου

05:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2: Ο Χάαλαντ με δύο γκολ έστειλε τους Σκανδιναβούς στα νοκ άουτ!

04:58LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συμμορία 40 ανηλίκων έσπειρε τον τρόμο με ρόπαλα και μαχαίρια - Επιτέθηκαν σε παιδιά

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό το επόμενο 10ημερο

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το «BLUESTAR» των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξιχνίασε το φονικό - Είχαν εντοπίσει το χωράφι που την έθαψε ο Σκοπιανός πριν το υποδείξει

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι ισχυρίζεται φίλος του βασικού υπόπτου

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου - Βρέθηκε νεκρός στο Γουδή

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο «Greek Freak»

20:52TRAVEL

Ένα ελληνικό νησί με δωρεάν διαμονή, υπό μία προϋπόθεση

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

03:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία – Ιράκ 3-0: Ποδοσφαιρικός... μαραθώνιος και νέο σόου Μπαπέ!

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους

12:15WHAT THE FACT

Πούλησαν την εταιρεία τους για 1,38 δισ., την αγόρασαν πίσω για 415 εκατ. και την απογείωσαν με AI

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν λίγο τα μελτέμια την Τρίτη – «Εκτός πυρήνα καύσωνα» η Ελλάδα

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών – Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

19:08LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της - «Ζητώ την προσευχή σας»

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb

21:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βίντεο: Ο Μέσι πέρασε στην αιωνιότητα – Σκόραρε κόντρα στην Αυστρία και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ