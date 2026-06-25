Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (25/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
25/6/2026 6:30:00 πμ
25/6/2026 5:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΣΠ.ΝΟΥΣΗ - ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ - ΖΑΚΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ - ΑΜΙΑΝΟΥ - ΗΣΥΧΙΑΣ
268
Κατασκευές
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 1 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
745
Λειτουργία
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΤΡΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
746
Λειτουργία
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ απο κάθετο: ΣΙΚΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΖΩΝΗΣ` από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
742
Λειτουργία
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 10:30:00 πμ
ΙΛΙΟΥ
ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ - Γ.ΣΤΡΑΤΟΥ - Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ
265
Κατασκευές
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΒΑΤΑΤΖΗ έως κάθετο: ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
730
Λειτουργία
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ ΝΟ 8 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
796
Κατασκευές
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΑΛΟΦ 8 - 2 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
729
Λειτουργία
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 1:00:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΝΑΗΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΑΝΑΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΑΡΜΟΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΔΑΝΑΗΣ έως κάθετο: ΡΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
776
Κατασκευές
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΤΑΝΗ έως κάθετο: Α. ΜΕΤΑΞΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
744
Λειτουργία
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 1:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ - Χ.ΜΟΥΣΧΟΥ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΑΓ.ΜΑΥΡΑΣ
266
Κατασκευές
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 1:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ ΟΔΟΙ:ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΗΡΑΣ
2
Λειτουργία
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
728
Λειτουργία
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 2:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΒΕΡΕΛΗ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΕΛΗ απο κάθετο: ΠΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
798
Κατασκευές
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 2:00:00 μμ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΑΠΟ ΕΡΜΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΓΩΝΙΑ ΕΩΣ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ & ΑΘΗΝΑΣ
Εξυπηρέτηση τρίτων
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 2:30:00 μμ
ΕΡΥΘΡΩΝ
Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ.
376
Συντήρηση
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 3:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΟΔΟΙ: ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1682
Λειτουργία
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΟΙΝΙΚΙΑ ΟΔΟΙ: ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΗΡΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
468
Λειτουργία
25/6/2026 8:00:00 πμ
25/6/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΟΔΟΙ: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, ΙΤΙΑΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ., ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΚΕΡΑΣΙΑΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1680
Λειτουργία
25/6/2026 8:30:00 πμ
25/6/2026 12:30:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΓΑΜΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ 23 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
267
Κατασκευές
25/6/2026 9:00:00 πμ
25/6/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
797
Κατασκευές
25/6/2026 9:00:00 πμ
25/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 241, ΝΟ 243 από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ
806
Κατασκευές
25/6/2026 9:00:00 πμ
25/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΜΑΗ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 52, ΝΟ 58 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
801
Κατασκευές
25/6/2026 9:00:00 πμ
25/6/2026 2:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ - ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ - ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ - ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
267
Κατασκευές
25/6/2026 2:00:00 μμ
25/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
743
Λειτουργία
25/6/2026 2:00:00 μμ
25/6/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΛ. ΛΑΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ έως κάθετο: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
747
Λειτουργία