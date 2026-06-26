Ρόδος: 50χρονος αυτοπυρπολήθηκε και κατήγγειλε επίθεση για να ενοχοποιήσει την πρώην σύντροφό του

Ο άνδρας εμφανίστηκε στις Αρχές με εγκαύματα, κατηγόρησε την πρώην σύντροφό του ως ηθική αυτουργό επίθεσης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ρόδος: 50χρονος αυτοπυρπολήθηκε και κατήγγειλε επίθεση για να ενοχοποιήσει την πρώην σύντροφό του
MenReporterMediaLtd
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 50χρονος στη Ρόδο αυτοπυρπολήθηκε και κατήγγειλε ψευδώς ότι δέχτηκε επίθεση από δύο άγνωστους δράστες που δρούσαν για λογαριασμό της πρώην συντρόφου του.
  • Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο ίδιος προκάλεσε στον εαυτό του τα εγκαύματα και κατέθεσε ψευδή στοιχεία για την επίθεση.
  • Η υπόθεση συνδέεται με προηγούμενη καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας που είχε υποβληθεί από την ίδια πρώην σύντροφο τον Μάιο του 2026.
  • Ο 50χρονος συνελήφθη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, ενώ διατάχθηκε η ψυχιατρική του εξέταση.
  • Η ψευδής καταγγελία του οδήγησε στη δικαστική του αντιμετώπιση και δεν ενίσχυσε τη θέση του στην αντιπαράθεση με την πρώην σύντροφό του.
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Μια υπόθεση που στην αρχική της εκδοχή έμοιαζε με προμελετημένη απόπειρα δολοφονίας κατέληξε στη σύλληψη του ίδιου του ανθρώπου που εμφανίστηκε ως θύμα.

Πρόκειται για 50χρονο που είχε εμπλακεί τον Μάιο σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Ρόδο, ο οποίος αυτή τη φορά παρουσιάστηκε στις Αρχές περιγράφοντας μια σκηνή φρίκης. Η εικόνα που έδωσε ήταν ικανή να στοιχειοθετήσει βαρύτατο κακούργημα. Οι έρευνες που ακολούθησαν, ωστόσο, αποκάλυψαν ότι τίποτα από όσα κατήγγειλε δεν είχε συμβεί με τον τρόπο που τα παρουσίασε.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, οι Αρχές ενημερώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουνίου 2026 για άνδρα που είχε διακομιστεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου φέροντας εγκαύματα. Όταν αστυνομικοί μετέβησαν επιτόπου, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον 50χρονο.

Κατά την εξέτασή του, ο ίδιος περιέγραψε μια άκρως βίαιη επίθεση. Ισχυρίστηκε ότι γύρω στις 7:40 το πρωί, ενώ βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, δύο άγνωστοι δράστες τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή μαχαιριού. Στη συνέχεια, όπως διατεινόταν, τον περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό, πιθανότατα βενζίνη, και κατόπιν, με χρήση φλόγας, του έβαλαν φωτιά, προκαλώντας του τραύματα. Ανέφερε ακόμη ότι οι δράστες απομακρύνθηκαν με όχημα τύπου κλούβας, λευκού χρώματος.

«Έδειξε» την πρώην σύντροφό του

Το στοιχείο που έδινε στην καταγγελία ιδιαίτερη βαρύτητα δεν ήταν μόνο η αγριότητα της φερόμενης επίθεσης, αλλά κυρίως το όνομα που ο ίδιος φέρεται να υπέδειξε ως υποκινήτρια. Όπως υποστήριξε, οι δύο άγνωστοι, πριν διαφύγουν, του ανέφεραν ρητά ότι ενεργούσαν εκ μέρους της πρώην συντρόφου του, του ίδιου δηλαδή προσώπου που είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Μαΐου.

Με τον τρόπο αυτό, ο 50χρονος επιχειρούσε ουσιαστικά να εμφανίσει την πρώην σύντροφό του ως ηθική αυτουργό μιας απόπειρας δολοφονίας εις βάρος του. Η καταγγελία, εφόσον επιβεβαιωνόταν, θα έθετε τη γυναίκα στο επίκεντρο μιας εξαιρετικά σοβαρής ποινικής διαδικασίας, με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η αυτοψία, τα βίντεο και η κατάρρευση της ιστορίας

Η εξέλιξη της έρευνας οδήγησε σε εντελώς διαφορετική εικόνα. Μέσα από εμπεριστατωμένη προανάκριση, αξιοποίηση πληροφοριών, αυτοψία στον χώρο όπου φέρεται να εκτυλίχθηκε το επεισόδιο και ενδελεχή επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού που συγκεντρώθηκε, οι αστυνομικοί κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα που ανέτρεπε πλήρως την αρχική καταγγελία.

Όπως προέκυψε, η επίθεση των δύο αγνώστων ουδέποτε έλαβε χώρα. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος ο 50χρονος είχε προκαλέσει στον εαυτό του τα εγκαύματα και, εν γνώσει του, είχε καταθέσει ψευδή στοιχεία για την υπόθεση, καταμηνύοντας ταυτόχρονα άλλο πρόσωπο, την πρώην σύντροφό του, για πράξη που δεν είχε διαπράξει.

Η ομολογία και η σύλληψη

Υπό το βάρος των ευρημάτων, η εκδοχή του κατέρρευσε. Ο 50χρονος φέρεται να αποδέχθηκε τελικά τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, παραδεχόμενος ότι η αφήγηση περί δολοφονικής επίθεσης ήταν κατασκευασμένη. Έτσι, από φερόμενο θύμα μιας ανύπαρκτης απόπειρας ανθρωποκτονίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη ως κατηγορούμενος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, η οποία θα διαβιβαστεί αρμοδίως. Μετά τη σύλληψή του και κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε η ψυχιατρική του εξέταση.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης

Η νέα αυτή τροπή δεν μπορεί να ιδωθεί ανεξάρτητα από όσα είχαν προηγηθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Τον Μάιο, ο ίδιος 50χρονος είχε βρεθεί κατηγορούμενος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από καταγγελία 58χρονης ημεδαπής, πρώην συντρόφου του.

Η τότε καταγγελία αφορούσε περιστατικό της 10ης Μαΐου 2026, όταν, σύμφωνα με την παθούσα, ο 50χρονος προσήλθε στην οικία της με πρόσχημα την παραλαβή προσωπικών αντικειμένων και η επίσκεψη κατέληξε σε έντονη λεκτική, αλλά και σωματική, αντιπαράθεση. Φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο, να την έριξε στο δάπεδο και να της τράβηξε τα μαλλιά, ενώ είχε εμφανιστεί κρατώντας ένα μπουκάλι με την ένδειξη «υδροχλωρικό οξύ», το περιεχόμενο του οποίου, κατά τους ισχυρισμούς της, εκτοξεύτηκε στο πρόσωπό της. Η πραγματική σύσταση του υγρού δεν είχε επιβεβαιωθεί, καθώς δεν είχαν διαπιστωθεί εγκαύματα. Για εκείνη την υπόθεση είχε ασκηθεί σε βάρος του δίωξη, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η καταγγελία που υπέβαλε τον Ιούνιο, εμφανίζοντας τον εαυτό του ως στόχο δολοφονικής επίθεσης που υποκινήθηκε από την ίδια γυναίκα, φαίνεται πως εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης. Αντί όμως να ενισχύσει τη θέση του, οδήγησε στη δική του σύλληψη, αυτή τη φορά για μια ιστορία που, όπως απέδειξε η έρευνα και παραδέχθηκε ο ίδιος, ποτέ δεν συνέβη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι με Εισαγγελική παραγγελία οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου για ιατρική εκτίμηση.

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