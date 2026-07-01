Τραγωδία στη θάλασσα: Δύο θάνατοι λουόμενων σε Χαλκιδική και Κατερίνη

Χωρίς τέλος η τραγική λίστα των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες για το πώς μπορούμε να κολυμπάμε με ασφάλεια.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κύματα - Θάλασσα
In Τime
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Δύο λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στις παραλίες της Χαλκιδικής και της Κατερίνης, με την προανάκριση να διενεργείται από τα αρμόδια Λιμεναρχεία.
  • Για την πρόληψη πνιγμών συνιστάται η παρακολούθηση μαθημάτων κολύμβησης, η κολύμβηση με παρέα και υπό επίβλεψη ναυαγοσώστη, και η αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών στη θάλασσα.
  • Προτείνονται συγκεκριμένες τεχνικές διάσωσης, με έμφαση στους ασφαλέστερους τρόπους για μη εκπαιδευμένα άτομα και την προτεραιότητα της ασφάλειας του διασώστη.
  • Μετά τη διάσωση θύματος πνιγμού απαιτείται άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, όπως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και ψυχολογική υποστήριξη, ανάλογα με την κατάσταση του θύματος.
  • Η ενημέρωση για τους κινδύνους κάθε λουτρικής περιοχής και η τήρηση των μέτρων ασφαλείας είναι κρίσιμες για την αποφυγή περιστατικών πνιγμού.
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Τραγωδία για δύο λουόμενους , σε παραλίες της Χαλκιδικής και της Κατερίνης.

Χαλκιδική

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, το πρωί της Τρίτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 65χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή «Γλαρόκαβος» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Ο 65χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Πιερία

Το απόγευμα της Δευτέρας 78χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «Κορινού» Πιερίας. Στην 78χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Μέτρα πρόληψης πνιγμού

Χρήσιμες οδηγίες για το πώς μπορούμε να κολυμπάμε με ασφάλεια.

Πρόληψη

Για την αποτροπή του πνιγμού, εφάρμοσε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

  • Παρακολούθησε οργανωμένα μαθήματα κολύμβησης.
  • Κολύμπησε πάντα με παρέα και ιδανικά κάτω από την επίβλεψη ναυαγοσώστη.
  • Τα παιδιά να επιτηρούνται πάντα από ενήλικο κοντά στο νερό.
  • Κολύμπησε 3 ώρες μετά το φαγητό.
  • Μην μπαίνεις απότομα και μην μένεις αρκετή ώρα σε κρύο νερό.
  • Μην απομακρύνεσαι από τα ρηχά. Κολύμπησε παράλληλα με την ακτή.
  • Μην υπερεκτιμάς και μην κάνεις επίδειξη των δυνάμεών σου στους άλλους.
  • Μην κάνεις επικίνδυνα παιχνίδια που θέτουν την ατομική ή την ασφάλεια άλλων σε κίνδυνο.
  • Αν κάποιος κινδυνεύει και δεν μπορείς να βοηθήσεις, ειδοποίησε τον ναυαγοσώστη.
  • Ακολούθησε τα μέτρα ασφαλείας της λουτρικής εγκατάστασης.
  • Αν επισκεφτείς μια λουτρική περιοχή για πρώτη φορά, ενημερώσου για τους κινδύνους της από τους ντόπιους κατοίκους.
  • Αν παρασύρεσαι στα βαθιά από κάποιο ρεύμα, κολύμπησε παράλληλα με την ακτογραμμή για να απεγκλωβιστείς και μετά κάθετα για να επιστρέψεις στην ακτή.

Διάσωση

Για να σώσεις κάποιον που κινδυνεύει, ακολούθησε μια από τις παρακάτω μεθόδους:

1. Διάσωση με φωνή. Κάθισε στην άκρη της στεριάς και καθοδήγησε το θύμα ώστε να κολυμπήσει προς την στεριά. Μπορείς να του πεις: «χτύπα τα πόδια σου, κράτησε το κεφάλι σου ψηλά, κολύμπησε προς την στεριά».

2. Διάσωση με έκταση άκρου. Ξάπλωσε στο έδαφος και άπλωσέ του το χέρι ή το πόδι σου. Δώσε του προφορικές οδηγίες για να πιαστεί από αυτό και να τον τραβήξεις έξω.

3. Διάσωση με πέταγμα αντικειμένου. Πέταξε στο θύμα ένα σκοινί, σωστικό σάκο (σάκος που περιέχει σκοινί που ξετυλίγεται καθώς πετιέται προς το θύμα), κυκλικό σωσίβιο, μπάλα, ατομική συσκευή επίπλευσης, την ρεζέρβα ρόδα του αυτοκινήτου σου κτλ. Αφού πιάσει το βοήθημα επίπλευσης, ενθάρρυνε το θύμα να κρατήσει το κεφάλι του πάνω από την επιφάνεια του νερού και να χτυπήσει τα πόδια του μέχρι να φτάσει στην στεριά.

4. Διάσωση με υδροβασία. Περπάτησε μέσα στο νερό μέχρι το σημείο που πατώνεις. Άπλωσε το χέρι σου ή κάποιο αντικείμενο στο θύμα (πχ ξύλο, σωσίβιο). Δώσε του προφορικές οδηγίες για να πιαστεί από αυτό. Τράβηξέ τον έξω.

5. Διάσωση με πλωτό μέσο. Η χρήση πλωτού μέσου, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζεις πώς να το χρησιμοποιήσεις, εξασφαλίζει ταχεία προσέγγιση του θύματος και ασφαλή/ξεκούραστη επιστροφή. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ταχύπλοο, τζετ σκι, βάρκα με κουπιά, κανό, σωστική σανίδα, φουσκωτό στρώμα θαλάσσης.

6. Διάσωση με κολύμβηση και χρήση σωστικού αντικειμένου. Πριν μπεις στο νερό, πάρε μαζί σου ένα βοήθημα επίπλευσης. Προσέγγισε και άπλωσε το βοήθημα επίπλευσης, χωρίς να έρθεις εσύ σε επαφή με το θύμα. Το βοήθημα μπορεί να είναι οτιδήποτε επιπλέει (πχ ναυαγοσωστικό σωσίβιο, μπάλα, ατομική συσκευή επίπλευσης) ή οτιδήποτε εξασφαλίζει απόσταση ασφαλείας ανάμεσα σε σένα και το θύμα (πχ μπλούζα, ομπρέλα, κομμάτι ξύλο κτλ).

7. Διάσωση με άμεση σωματική επαφή. Αποτελεί την πιο δύσκολη και απαιτητική τεχνική διάσωσης. Για αυτό να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα. Ο διασώστης προσεγγίζει το θύμα από πίσω, ώστε να αποφύγει πιθανό εναγκαλισμό. Πιάνει το θύμα από τον ώμο και την μέση και τον οριζοντιώνει, ώστε το σώμα του να «ξαπλώσει» στην επιφάνεια του νερού και να είναι ευκολότερη η μεταφορά του. Χρησιμοποίησε μια μορφή ρυμούλκησης πιάνοντας το θύμα από το σαγόνι (με το ένα ή τα δύο σου χέρια), από τις μασχάλες (με τα δύο σου χέρια), από το στήθος, τα ρούχα ή τον καρπό του χεριού του. Ρυμούλκησέ τον μέχρι την ασφάλεια. Αν έχει τις αισθήσεις του, ενθάρρυνέ τον συστηματικά. Αν βουλιάζει το σώμα του, οριζοντίωσέ τον και συνέχισε την ρυμούλκηση. Αν δεν αναπνέει και μπορείς, κάνε του τεχνητή αναπνοή φυσώντας του στην μύτη.

Οι πιο ασφαλείς τρόποι για κάποιον που δεν έχει εκπαιδευτεί στην διάσωση, είναι οι 4 πρώτοι τρόποι. Ο «χρυσός κανόνας της ασφάλειας» λέει ότι η ζωή του διασώστη είναι σημαντικότερη από του θύματος. Αν τίθεται σε κίνδυνο για οποιοδήποτε λόγο (πχ κύματα, ρεύματα, μεγάλη απόσταση από την στεριά κτλ), δεν πρέπει να επιχειρήσει την διάσωση.

Φροντίδα

Το θύμα του πνιγμού, μετά την διάσωση μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω φροντίδα.

  • Αν δεν αναπνέει, είναι απαραίτητη η κλήση ασθενοφόρου και η παροχή βασικής υποστήριξης ζωής (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τοποθέτηση σε θέση ανάνηψης), ενδεχομένως η παροχή απινιδισμού και προχωρημένης υποστήριξης ζωής (όταν φθάσει το ασθενοφόρο).
  • Αν αναπνέει, θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη για να ξεπεράσει τον φόβο.
  • Αν κρυώνει, θα πρέπει να σκεπαστεί με κάτι ζεστό.
  • Αν ανησυχεί για τα προσωπικά του αντικείμενα, να εντοπιστούν και να ειδοποιηθούν τα συγγενικά του πρόσωπα.
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