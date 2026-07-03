Κως: Συνελήφθη 63χρονος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές
O 63χρονος καταζητούνταν από τις γαλλικές αρχές, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις
Snapshot
- Συνελήφθη στην Κω 63χρονος αλλοδαπός με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι γαλλικές αρχές.
- Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
- Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και ελέγχων για εντοπισμό καταζητούμενων.
- Ο 63χρονος θα παρουσιαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου για τις διαδικασίες εκτέλεσης του εντάλματος.
Στη σύλληψη ενός 63χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προχώρησαν χθες, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 63χρονος καταζητούνταν από τις γαλλικές αρχές, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις που αφορούν παραβίαση του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων και της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για τον εντοπισμό ατόμων που διώκονται με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων