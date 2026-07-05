Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χωματερή στην Κάλυμνο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε χωματερή στα Γιανναχώραφα Καλύμνου.

Όπως μεταδίδει το kalimnos-news, στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου, με προσωπικό και 3 πυροσβεστικά οχήματα καταβάλλοντας προσπάθειες για τον έλεγχο.

Στην περιοχή βρίσκεται ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και ο Προϊστάμενος Καθαριότητας του Δήμου Καλυμνίων. Παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκονται ιδιωτικές υδροφόρες.

Φωτιά στην Κάλυμνο kalymnos-news

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη και η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

Ωστόσο, οι δυνάμεις που επιχειρούν θα παραμείνουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

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