Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό

Απίστευτο περιστατικό στο Χαϊδάρι

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας άνδρας δέχθηκε βίαιη επίθεση σε ιατρείο στο Χαϊδάρι μετά από παρατήρηση για έντονη ομιλία στο κινητό.
  • Ο δράστης, επιχειρηματίας και λογιστής με καταστήματα στην περιοχή, επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές και επανήλθε μετά την άφιξη της Αστυνομίας.
  • Το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα, όπως μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα, και έχει υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και ιατροδικαστική έκθεση.
  • Το θύμα κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου και έχει συλλέξει όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα για την υποστήριξή της.
  • Παρά την παρουσία της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ο δράστης επανήλθε για νέα επίθεση, την οποία απέτρεψαν η σύζυγος του θύματος και ο γιατρός.
Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, όταν άνδρας δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας, ενώ το θύμα κατέθεσε μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο άνδρας, συνοδεύοντας τη σύζυγό του στο ιατρείο, ζήτησε από έναν άλλο άνδρα να βγει έξω για να συνεχίσει τη συνομιλία του, καθώς η έντονη φωνή του ενοχλούσε τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Η παρατήρηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του δεύτερου άνδρα, ο οποίος επιτέθηκε στο θύμα με γροθιές και κλωτσιές.

1783318976508-165712073-clipboard07-06-202601.jpg

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ωστόσο ο δράστης είχε αποχωρήσει πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Το θύμα κατέθεσε μήνυση και με τη βοήθεια της Αστυνομίας κατάφερε να ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και λογιστής με καταστήματα στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

Ο κ. Γιώργος, ο οποίος υπέστη την επίθεση, περιέγραψε στο Mega ότι ο άνδρας μιλούσε ταυτόχρονα σε δύο κινητά και όταν του ζήτησε να μιλά πιο χαμηλόφωνα ή να βγει έξω, δέχτηκε άγρια επίθεση. «Μίλαγε σε δύο κινητά και του έκανα παρατήρηση να μιλά πιο σιγά ή να βγει έξω, και μέσα σε δευτερόλεπτα με χτύπησε», ανέφερε.

«Καλέσαμε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε η Αστυνομία, έκανε καταγραφή του συμβάντος. Με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε μπροστά μου πάλι. Και με βούτηξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο», πρόσθεσε.

«Δεν τον γνωρίζω καθόλου. Καθόλου. Σήμερα κατάφερα και μέσω του ονόματός του που μου δώσανε από την Αστυνομία, γιατί πήγα να τον αναγνωρίσω. Ψάχτηκα λίγο, γιατί κι εγώ επιχειρηματίας στο Χαϊδάρι είμαι. Βρήκαμε ποιος είναι, ότι έχει κατάστημα εδώ, ότι είναι λογιστής, ότι έχει δύο καταστήματα εδώ στο Χαϊδάρι» [...]. Καταρχήν πήγα στο νοσοκομείο. Έχω μαζέψει κάποια χαρτιά, όχι όλα γιατί αύριο θα πάω να μου βγάλουν τη παροχέτευση που έχουν στη μύτη για το αίμα, και θα πάρω και απ’ τον οφθαλμίατρο και απ’ τον ΩΡΛ. Έχω πάει σε ιατροδικαστή, έχει κάνει έκθεση, και έχω καταθέσει μήνυση στο Α.Τ. Χαϊδαρίου».

«Το χτύπημα ήτανε ένα, πάρα πολύ δυνατό στο μέτωπο. Είμαι με μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα. Εκεί που του έκανα την παρατήρηση, και σηκώθηκα πάνω γιατί δεν θυμάμαι κι ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή, αυτός ήταν απ’ τα αριστερά μου, η σύζυγός μου ήταν απ’ τα δεξιά μου, σηκώθηκα πάνω και κοίταξα την πλευρά της συζύγου προς τη δεξιά πλευρά, και σηκώθηκε πάνω και μου όρμηξε και με βάρεσε. Έτσι όπως με βάρεσε, οι υπόλοιποι ασθενείς μείναν με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που με έχει έτσι θορυβήσει είναι το γεγονός ότι ο τύπος με περίμενε στις σκάλες και παρ' όλο την αστυνομία που ήρθε, ξαναεπιτέθηκε μετά», περιέγραψε για τη στιγμή της επίθεσης.

Παρά την παρουσία της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ο δράστης επέστρεψε και προσπάθησε να επιτεθεί ξανά, ωστόσο παρενέβησαν η σύζυγός του θύματος και ο γιατρός. Ο κ. Γιώργος δήλωσε επίσης πως δεν γνώριζε τον δράστη πριν το περιστατικό και ότι έχει ήδη επισκεφθεί νοσοκομείο, ιατροδικαστή και έχει συλλέξει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εκθέσεις για να υποστηρίξει τη μήνυση που κατέθεσε.

Το θύμα φέρει σοβαρά τραύματα, όπως μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα, σύμφωνα με την περιγραφή του. Προγραμματίζει περαιτέρω εξετάσεις και θεραπείες ενώ έχει ήδη κινηθεί νομικά μέσω της μήνυσης στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Υπόθεση Νέστορα: Νέα δεδομένα για τη μηχανή με τους δύο αναβάτες - Στο μικροσκόπιο κι άλλες κάμερες, έπεται άρση τηλεφωνικού απορρήτου

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα «δουν» 40άρια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επίσημο: Το νέο Xpeng L03 έρχεται και στην Ελλάδα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό

09:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Viral βίντεο με την υπογραφή του στρατού της Νορβηγίας - Ο «χαιρετισμός των Βίκινγκς» στη Βραζιλία

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενθουσιασμός στην Πλεύση Ελευθερίας για την επιτυχία του φεστιβάλ στα Λιπάσματα

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τα σχέδια του Πούτιν: Το νησί της Βαλτικής που ετοιμάζεται για εισβολή της Ρωσίας

09:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα δάκρυα του Κασεμίρο μετά τον αποκλεισμό – «Τους απογοητεύσαμε όλους»

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η στιγμή που υδροπλάνο με 8 επιβάτες έκανε «σκληρή» προσθαλάσσωση στον ποταμό East River - Δείτε βίντεο

09:00ΥΓΕΙΑ

Συμπτώματα από εισπνοή καπνού πυρκαγιάς: Τι μπορεί να νιώσετε πρώτα και τι να κάνετε

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αξιωματικός της 115 Π.Μ σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Χανιά

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αγκάλιασε τον γυμνόστηθο Χάαλαντ: Το στιγμιότυπο που έγινε viral

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε... δαιμονιώδη φόρμα Κασσελάκης - Γεωργιάδης: Έπαιξαν τένις στο Politia Tennis Club - Δείτε βίντεο

08:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (6/7) με Πορτογαλία – Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες – Βέλγιο

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tέλος στο «πλαφόν»: Σε αυτά τα προϊόντα θα υπάρξει μείωση τιμών από τον Σεπτέμβριο στα ράφια

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μητέρα ύποπτη για κανιβαλισμό του 4χρονου γιου της - Βρέθηκε νεκρός χωρίς χέρι

08:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Κλείδωσαν» τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Ξεκίνησε η νεκρική πομπή για την κηδεία του Χαμενεΐ – Θα διαρκέσει 10 με 12 ώρες

08:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο «κακός δαίμονας» χτύπησε ξανά – Η Νορβηγία «πέταξε» εκτός τη Βραζιλία με υπογραφή… Χάαλαντ

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αξιωματικός της 115 Π.Μ σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Χανιά

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αγκάλιασε τον γυμνόστηθο Χάαλαντ: Το στιγμιότυπο που έγινε viral

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα

08:04LIFESTYLE

Ξύλο σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη: «Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω...» - Βίντεο από τη συμπλοκή

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό ήταν το πραγματικό πρόσωπο του Μέγα Αλέξανδρου; Ειδικοί δημιούργησαν ψηφιακά την όψη του Μακεδόνα στρατηλάτη

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «πόλεμος» των αντικυκλώνων πάνω από την Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα έως 10 Ιουλίου

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε θα ξεκινήσουν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μητέρα ύποπτη για κανιβαλισμό του 4χρονου γιου της - Βρέθηκε νεκρός χωρίς χέρι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε... δαιμονιώδη φόρμα Κασσελάκης - Γεωργιάδης: Έπαιξαν τένις στο Politia Tennis Club - Δείτε βίντεο

07:54WHAT THE FACT

Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί η επιστήμη

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Nοσοκομείο Λήμνου: 87χρονος ξυλοκόπησε γιατρούς και νοσηλεύτρια - «Θα σας πεθάνω εγώ και όχι εσείς»

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο στο Παγκράτι με τον θάνατο άνδρα που βρέθηκε τυλιγμένος σε σεντόνια – Εξετάζεται ο 63χρονος αδελφός του

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

06:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ηρωική πρόκριση της Αγγλίας των 10 παικτών με κορυφαίο τον Μπέλιγχαμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ