Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό

Snapshot Ένας άνδρας δέχθηκε βίαιη επίθεση σε ιατρείο στο Χαϊδάρι μετά από παρατήρηση για έντονη ομιλία στο κινητό.

Ο δράστης, επιχειρηματίας και λογιστής με καταστήματα στην περιοχή, επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές και επανήλθε μετά την άφιξη της Αστυνομίας.

Το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα, όπως μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα, και έχει υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και ιατροδικαστική έκθεση.

Το θύμα κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου και έχει συλλέξει όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα για την υποστήριξή της.

Παρά την παρουσία της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ο δράστης επανήλθε για νέα επίθεση, την οποία απέτρεψαν η σύζυγος του θύματος και ο γιατρός. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, όταν άνδρας δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας, ενώ το θύμα κατέθεσε μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο άνδρας, συνοδεύοντας τη σύζυγό του στο ιατρείο, ζήτησε από έναν άλλο άνδρα να βγει έξω για να συνεχίσει τη συνομιλία του, καθώς η έντονη φωνή του ενοχλούσε τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Η παρατήρηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του δεύτερου άνδρα, ο οποίος επιτέθηκε στο θύμα με γροθιές και κλωτσιές.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ωστόσο ο δράστης είχε αποχωρήσει πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Το θύμα κατέθεσε μήνυση και με τη βοήθεια της Αστυνομίας κατάφερε να ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και λογιστής με καταστήματα στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

Ο κ. Γιώργος, ο οποίος υπέστη την επίθεση, περιέγραψε στο Mega ότι ο άνδρας μιλούσε ταυτόχρονα σε δύο κινητά και όταν του ζήτησε να μιλά πιο χαμηλόφωνα ή να βγει έξω, δέχτηκε άγρια επίθεση. «Μίλαγε σε δύο κινητά και του έκανα παρατήρηση να μιλά πιο σιγά ή να βγει έξω, και μέσα σε δευτερόλεπτα με χτύπησε», ανέφερε.

«Καλέσαμε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε η Αστυνομία, έκανε καταγραφή του συμβάντος. Με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε μπροστά μου πάλι. Και με βούτηξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο», πρόσθεσε.

«Δεν τον γνωρίζω καθόλου. Καθόλου. Σήμερα κατάφερα και μέσω του ονόματός του που μου δώσανε από την Αστυνομία, γιατί πήγα να τον αναγνωρίσω. Ψάχτηκα λίγο, γιατί κι εγώ επιχειρηματίας στο Χαϊδάρι είμαι. Βρήκαμε ποιος είναι, ότι έχει κατάστημα εδώ, ότι είναι λογιστής, ότι έχει δύο καταστήματα εδώ στο Χαϊδάρι» [...]. Καταρχήν πήγα στο νοσοκομείο. Έχω μαζέψει κάποια χαρτιά, όχι όλα γιατί αύριο θα πάω να μου βγάλουν τη παροχέτευση που έχουν στη μύτη για το αίμα, και θα πάρω και απ’ τον οφθαλμίατρο και απ’ τον ΩΡΛ. Έχω πάει σε ιατροδικαστή, έχει κάνει έκθεση, και έχω καταθέσει μήνυση στο Α.Τ. Χαϊδαρίου».



«Το χτύπημα ήτανε ένα, πάρα πολύ δυνατό στο μέτωπο. Είμαι με μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα. Εκεί που του έκανα την παρατήρηση, και σηκώθηκα πάνω γιατί δεν θυμάμαι κι ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή, αυτός ήταν απ’ τα αριστερά μου, η σύζυγός μου ήταν απ’ τα δεξιά μου, σηκώθηκα πάνω και κοίταξα την πλευρά της συζύγου προς τη δεξιά πλευρά, και σηκώθηκε πάνω και μου όρμηξε και με βάρεσε. Έτσι όπως με βάρεσε, οι υπόλοιποι ασθενείς μείναν με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που με έχει έτσι θορυβήσει είναι το γεγονός ότι ο τύπος με περίμενε στις σκάλες και παρ' όλο την αστυνομία που ήρθε, ξαναεπιτέθηκε μετά», περιέγραψε για τη στιγμή της επίθεσης.

Παρά την παρουσία της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ο δράστης επέστρεψε και προσπάθησε να επιτεθεί ξανά, ωστόσο παρενέβησαν η σύζυγός του θύματος και ο γιατρός. Ο κ. Γιώργος δήλωσε επίσης πως δεν γνώριζε τον δράστη πριν το περιστατικό και ότι έχει ήδη επισκεφθεί νοσοκομείο, ιατροδικαστή και έχει συλλέξει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εκθέσεις για να υποστηρίξει τη μήνυση που κατέθεσε.

Το θύμα φέρει σοβαρά τραύματα, όπως μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα, σύμφωνα με την περιγραφή του. Προγραμματίζει περαιτέρω εξετάσεις και θεραπείες ενώ έχει ήδη κινηθεί νομικά μέσω της μήνυσης στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου.