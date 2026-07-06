Πάτρα: Eπίθεση με κατσαβίδι σε εργαζόμενο νυχτερινού κέντρου επειδή δεν άφησε 2 άτομα να περάσουν

Άγρια δολοφονική επίθεση δέχθηκε εργαζόμενος σε νυχτερινό μαγαζί της Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να εισέλθουν στο κατάστημα, κάτω από άγνωστες συνθήκες διαπληκτίστηκαν με τον “πορτιέρη” και τότεο ένας έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχα μαζί του και άρχισε να καρφώνει με μανία τον άνδρα.

Συνολικά 9 χτυπήματα δέχθηκε ο εργαζόμενος με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Ωστόσο παρότι ήταν τραυαμτίας αμύνθηκε χτυπώντας τους με γροθιές. Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία που συνέλαβε τους δύο αλλοδαπούς, που αναμένεται σήμερα να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα Πατρών.