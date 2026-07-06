Τέλος στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ - Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Parkout

Νέα δωρεάν εφαρμογή που συνδέει σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που αφήνουν μία θέση με εκείνους που την αναζητούν

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τέλος στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ - Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Parkout
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Ο Δήμος Αθηναίων λανσάρει την δωρεάν εφαρμογή Parkout για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε περιοχές χωρίς ελεγχόμενη στάθμευση.
  • Η εφαρμογή λειτουργεί με μοντέλο Peer to Peer, βασιζόμενη στη συνεργασία των οδηγών χωρίς πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες.
  • Το Parkout μειώνει τον χρόνο αναζήτησης στάθμευσης και περιορίζει την άσκοπη κυκλοφορία, βελτιώνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις και συμβάλλοντας στη μείωση εκπομπών CO₂.
  • Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Android και iOS και καλύπτει πολλές περιοχές του Δήμου Αθηναίων, εκτός από συγκεκριμένες κεντρικές ζώνες όπως το Εμπορικό Τρίγωνο και το Κολωνάκι.
  • Το Parkout προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ πολιτών και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μειώνοντας το στρες που προκαλεί η αναζήτηση θέσης στάθμευσης.
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Ο Δήμος Αθηναίων κάνει πιο εύκολη τη στάθμευση στην πόλη, με τη νέα δωρεάν εφαρμογή Parkout. Οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται (σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση), εξοικονομώντας χρόνο, περιορίζοντας την άσκοπη κυκλοφορία και βελτιώνοντας την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Το Parkout εισάγει ένα μοντέλο Peer-to-Peer (P2P) matching, υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε. και βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, ανέφερε: «Το Parkout είναι ένα εύχρηστο δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αθήνα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μειώνει τον χρόνο αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζει την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους και διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των οδηγών. Δίνουμε λύσεις που κάνουν την πόλη πιο λειτουργική και την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη».

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Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, δήλωσε: «Οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών. Το Parkout αξιοποιεί αυτή τη λογική, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή πληροφορία σε ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Στόχος μας είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου να δίνουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες δημοτών και επισκεπτών».

Πώς λειτουργεί το Parkout

  • Κατεβάζεις την εφαρμογή: Το Parkout διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS.
  • Δηλώνεις ότι αποχωρείς: Όταν πρόκειται να φύγεις από μία θέση στάθμευσης, ενημερώνεις μέσω της εφαρμογής ότι αυτή πρόκειται να ελευθερωθεί.
  • Ενημερώνεσαι σε πραγματικό χρόνο: Αν αναζητάς θέση στάθμευσης, μπορείς να ενημερωθείς για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σου.
  • Παρκάρεις πιο γρήγορα: Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία και διευκολύνονται οι καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη.

Η λειτουργία της εφαρμογής Parkout αφορά τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Αναλυτικά: Προμπονά, Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Νιρβάνα, Σεπόλια, Κοκκινιά, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων, Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδή, Παγκράτι, Ζάππειο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Α΄ Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτι, Άνω Πετράλωνα, Κάτω Πετράλωνα.

Δεν υποστηρίζεται στις περιοχές: Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου, Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη, Κολωνάκι, Ιλίσια, Λυκαβηττός και Κουντουριώτικα.

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Τα βασικά οφέλη του Parkout

  • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος: Μείωση του χρόνου αναζήτησης στάθμευσης («cruising»), βοηθώντας κατοίκους και επισκέπτες να αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους.
  • Συμβολή στο περιβάλλον: Λιγότερος χρόνος cruising σημαίνει λιγότερες εκπομπές CO₂. Η Parkout φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας της πόλης.
  • Πρόσβαση για όλους: Η εφαρμογή διατίθεται χωρίς κόστος για τους δημότες και τους επισκέπτες, ενώ το μοντέλο peer-to-peer προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών.
  • Ποιότητα ζωής: Μείωση του στρες και του εκνευρισμού, που προκαλεί η καθημερινή αναζήτηση θέσης στάθμευσης στην πόλη.
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Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σάιτ: www.letsparkout.com.

Κατεβάστε την εφαρμογή:

? iOS: ΕΔΩ

?Android: ΕΔΩ

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