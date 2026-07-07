Καθυστερήσεις πτήσεων: Σύσκεψη για τα προβλήματα στα ελληνικά αεροδρόμια εν μέσω θερινής περιόδου

Snapshot Η σύσκεψη επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια εν μέσω θερινής περιόδου.

Τονίστηκε η ανάγκη αυστηρότερης τήρησης των χρονοθυρίδων (slots) για περιορισμό των καθυστερήσεων και αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος πτήσεων.

Συζητήθηκε η βελτίωση του συντονισμού στην επίγεια εξυπηρέτηση και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων η Υπηρεσία και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η AEGEAN, η SKY express και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, θα συνεχίσουν τις συναντήσεις για πιο αποτελεσματικό επιχειρησιακό συντονισμό.

Ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι το φαινόμενο των καθυστερήσεων είναι διεθνές και η συνεργασία των φορέων αναμένεται να βελτιώσει την κατάσταση. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης βρέθηκαν τη Δευτέρα οι καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια, την ώρα που η θερινή περίοδος ανεβάζει σημαντικά την πίεση στο σύστημα των αερομεταφορών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες AEGEAN και SKY express.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συζήτηση τέθηκε η ανάγκη αυστηρότερης τήρησης των συμφωνημένων χρονοθυρίδων, των λεγόμενων slots, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων.

Παράλληλα, εξετάστηκε ο καλύτερος συντονισμός τόσο στην επίγεια εξυπηρέτηση όσο και στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και να υπάρξει πιο αποτελεσματικός συντονισμός.

Ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστος Τσίτουρας, ανέφερε ότι η σύσκεψη έγινε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΠΑ, με αντικείμενο τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για τον περιορισμό των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς το τελευταίο διάστημα.

«Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και αναμένεται να ακολουθήσουν επιμέρους συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκομένων για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεών τους», δήλωσε ο κ. Τσίτουρας.