Μακάβριο λάθος στις Σέρρες: Πήγαν να παραλάβουν τη σορό συγγενή τους και διαπίστωσαν ότι ήταν άλλος

Η σορός του δικού τους ανθρώπου είχε ήδη ταφεί από άλλη οικογένεια

Χρύσα Γρίβα

Μακάβριο λάθος στις Σέρρες: Πήγαν να παραλάβουν τη σορό συγγενή τους και διαπίστωσαν ότι ήταν άλλος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οικογένεια στις Σέρρες διαπίστωσε λάθος στη σορό που παρέλαβε, καθώς δεν ήταν του συγγενούς τους αλλά άλλου νεκρού.
  • Η σορός του δικού τους ανθρώπου είχε ήδη ταφεί από άλλη οικογένεια σε μουσουλμανικό κοιμητήριο στην Ξάνθη.
  • Η κόρη του 86χρονου υπέβαλε μήνυση και αναμένεται να ζητηθεί άδεια εκταφής για τη σωστή ταυτοποίηση της σορού.
  • Το νοσοκομείο Σερρών διέταξε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν οι συνθήκες του λάθους και να αποδοθούν ευθύνες.
  • Η οικογένεια του 79χρονου από την Ξάνθη καλείται να προσέλθει ξανά για νέα αναγνώριση της σορού που παραμένει στο νεκροτομείο.
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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όταν οικογένεια που προσήλθε για να παραλάβει τη σορό συγγενικού της προσώπου διαπίστωσε ότι επρόκειτο για άλλον νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, στους συγγενείς παραδόθηκε εκ παραδρομής η σορός ενός 79χρονου μουσουλμάνου από την Ξάνθη, ο οποίος είχε επίσης καταλήξει στο νοσοκομείο.

Η κόρη του 86χρονου αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος κατά τη διαδικασία αναγνώρισης στο νεκροτομείο, δηλώνοντας ότι ο άνθρωπος που της υπέδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της. Στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής της σορού που έχει ήδη ταφεί σε μουσουλμανικό κοιμητήριο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο.

Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η λανθασμένη παράδοση της σορού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Σερρών

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών αναφέρει ότι ο 86χρονος Β.Λ., κάτοικος Σερρών, κατέληξε στις 6 Ιουλίου 2026 στις 17:22 στην Παθολογική Κλινική, ενώ ο 79χρονος Ι.Μ., κάτοικος Ξάνθης, απεβίωσε την ίδια ημέρα στις 01:44 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως επισημαίνεται, οι συγγενείς του 79χρονου προσήλθαν στο νοσοκομείο, αναγνώρισαν τη σορό και την παρέλαβαν στις 7 Ιουλίου στις 11:00. Ωστόσο, όταν το απόγευμα της 8ης Ιουλίου οι συγγενείς του 86χρονου μετέβησαν για την παραλαβή της σορού του, κατά τη διαδικασία αναγνώρισης διαπίστωσαν ότι δεν επρόκειτο για τον άνθρωπό τους.

Το νοσοκομείο αναφέρει ακόμη ότι επικοινώνησε με την οικογένεια του εκλιπόντος από την Ξάνθη, η οποία αρχικά υποστήριξε ότι είχε αναγνωρίσει σωστά τον συγγενή της, ο οποίος στο μεταξύ είχε ήδη ταφεί στις 8 Ιουλίου. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να προσέλθουν εκ νέου στο νοσοκομείο, προκειμένου να γίνει νέα αναγνώριση της σορού που παραμένει στο νεκροτομείο.

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