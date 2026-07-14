Ρόδος: Δέκα τραύματα κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση για τον πολύωρο ξυλοδαρμό 17χρονης

Ο 23χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και απειλή, με καταγγελίες για απειλές με μαχαίρι και επανειλημμένη βία

Ρόδος: Δέκα τραύματα κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση για τον πολύωρο ξυλοδαρμό 17χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ιατροδικαστική έκθεση στη Ρόδο κατέγραψε 10 τραύματα σε 17χρονη μετά από πολύωρο ξυλοδαρμό από τον 23χρονο σύντροφό της.
  • Ο ξυλοδαρμός ξεκίνησε από επεισόδιο ζηλοτυπίας σε κατάστημα και συνεχίστηκε για ώρες στο σπίτι, χωρίς λεκτική αντιπαράθεση, μόνο βία.
  • Η δίκη αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2028, με τον κατηγορούμενο να τίθεται υπό περιοριστικούς όρους και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τη 17χρονη.
  • Η 17χρονη ανέφερε και προγενέστερη βίαιη επίθεση από τον ίδιο σύντροφο τον Ιούνιο του 2026, την οποία τότε είχε συγχωρήσει.
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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί υπόθεση ξυλοδαρμού που αποκαλύφθηκε στη Ρόδο, με θύμα μία 17χρονη κοπέλα και κατηγορούμενο τον 23χρονο σύντροφό της. Η ιατροδικαστική εξέταση ανέδειξε συνολικά δέκα τραυματικές κακώσεις σε πρόσωπο, κεφάλι και σώμα της ανήλικης, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα της επίθεσης που, σύμφωνα με τη δικογραφία, διήρκεσε πολλές ώρες.

Ο 23χρονος, υπήκοος Αλβανίας, κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε επανειλημμένα τη νεαρή σύντροφό του, ενώ φέρεται να την απείλησε με μαχαίρι και να εκστόμισε απειλές κατά της ζωής της. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το ζευγάρι, που διατηρούσε σχέση περίπου πέντε μηνών, βρισκόταν στη Ρόδο για ολιγοήμερες διακοπές, φιλοξενούμενο σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο.

Το βράδυ της 20ής Ιουνίου 2026 διασκέδαζαν σε κατάστημα της περιοχής, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ένα επεισόδιο ζηλοτυπίας οδήγησε τον 23χρονο να τη χαστουκίσει έξω από το κατάστημα, μπροστά σε άλλους θαμώνες. Η παρέμβαση παρευρισκομένων φαίνεται πως όξυνε ακόμη περισσότερο την ένταση.

Πολύωρος ξυλοδαρμός μέσα στο σπίτι

Η κατάσταση, σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης, επιδεινώθηκε δραματικά μετά την επιστροφή τους στο σπίτι.

Η 17χρονη κατήγγειλε ότι από περίπου τις 03:30 έως και τις 09:00 το πρωί δεχόταν συνεχείς γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ σε κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο.

Όταν ρωτήθηκε από τις αρχές εάν επρόκειτο για έναν έντονο καβγά, απάντησε χαρακτηριστικά πως δεν υπήρχε λεκτική αντιπαράθεση, αλλά μόνο συνεχής ξυλοδαρμός.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο 23χρονος πήρε στα χέρια του ένα μαχαίρι από την κουζίνα, γεγονός που της προκάλεσε έντονο φόβο, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία της, την απειλούσε πως θα της σπάσει τα δόντια, δεν θα την αφήσει ζωντανή και θα την κάψει, θεωρώντας την υπεύθυνη για επεισόδιο που είχε προηγηθεί με τρίτα πρόσωπα.

Το περιστατικό σταμάτησε μόνο όταν παρενέβη ο συγγενής που τους φιλοξενούσε, ο οποίος συγκράτησε τον 23χρονο και το επόμενο πρωί οδήγησε και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική έκθεση, που συντάχθηκε άμεσα μετά την καταγγελία, καταγράφει δέκα διαφορετικές κακώσεις στο σώμα της 17χρονης.

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν τραύματα στο φρύδι, εκχυμώσεις στα χείλη, εκδορές, οίδημα γύρω από το μάτι, τραύματα στο τριχωτό της κεφαλής, μώλωπες στον βραχίονα, στον μηρό και στον μαστό. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, όλα τα ευρήματα είναι συμβατά με τον χρόνο που ανέφερε το θύμα και αποδίδονται σε πλήγματα από αμβλύ αντικείμενο ή χτυπήματα.

Η θέση του κατηγορούμενου

Ο 23χρονος αρνήθηκε ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι. Παραδέχθηκε μόνο ότι την έσπρωξε έξω από το κατάστημα διασκέδασης, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς λόγω ζήλιας.

Σε ό,τι αφορά το μαχαίρι, ισχυρίστηκε πως απλώς το πήρε στα χέρια και το άφησε στην άκρη χωρίς να έχει πρόθεση να την απειλήσει.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν, πάντως, αναφορές της απολογίας του σχετικά με τη χρήση βίας μέσα στη σχέση, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Προγενέστερο περιστατικό

Η ανήλικη ανέφερε επίσης ότι είχε δεχθεί βίαιη επίθεση και στις αρχές Ιουνίου του ίδιου έτους, όταν, όπως κατήγγειλε, ο σύντροφός της την είχε χτυπήσει με το κεφάλι στο πρόσωπο, προκαλώντας της τραυματισμό στο άνω χείλος. Όπως είπε στις αρχές, τότε είχε επιλέξει να τον συγχωρήσει.

Αναβολή της δίκης και περιοριστικοί όροι

Ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 24 Ιανουαρίου 2028, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης, όπως προβλέπει η νομοθεσία για ορισμένες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής του, επιβάλλοντας αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε να πλησιάζει τη 17χρονη σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και να επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.

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