Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιουλίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα

Ελεύθερος Τύπος: Τα 6 sos για την επιστροφή ενοικίου

Η Καθημερινή: Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα e-Άδειες

Τα Νέα: Ζούμε περισσότερο αλλά όχι τόσο υγιείς

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου