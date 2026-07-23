Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα
Ελεύθερος Τύπος: Τα 6 sos για την επιστροφή ενοικίου
Η Καθημερινή: Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα e-Άδειες
Τα Νέα: Ζούμε περισσότερο αλλά όχι τόσο υγιείς
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου
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