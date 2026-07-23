Η ποδοσφαιρική σεζόν 2026-27 στη σέντρα: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δίνουν τα πρώτα επίσημα ματς

Οι διακοπές ήταν σύντομες. Το διάστημα προετοιμασίας, σκληρό. Όλη η δουλειά έγινε για τη σεζόν που αρχίζει απόψε. Οι ελληνικές ομάδες… ρίχνονται στη «μάχη» των επίσημων υποχρεώσεων, για την αφετηρία της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 ουσιαστικά. Ποδαρικό κάνουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.

Θεσσαλονικείς και Αθηναίοι έχουν κρίσιμα παιχνίδια, καθώς πρόκειται για τα πρώτα ματς των προκριματικών σε Europa League και Conference League αντίστοιχα. Αναμετρήσεις που πάντα κρύβουν κινδύνους σε αυτή την εποχή.

Ο ΠΑΟΚ στην πόλη Λιούμπλιν της Πολωνίας, θα φιλοξενηθεί από την Ντιναμό Κιέβου. Μια αντίπαλος με «βαρύ» όνομα, αλλά χωρίς την αίγλη του παρελθόντος. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως είναι ακίνδυνη. Η ουκρανική ομάδα έχει την φανέλα και ορισμένους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, για να προβληματίσουν τον «Δικέφαλο», αν αυτός δεν βρεθεί σε καλό σημείο απόδοσης.

Ο Λίσι έχει στη διάθεσή του τον Μπάμπα, ενώ κανονικά είναι στην αποστολή τα νέα πρόσωπα της ομάδας. Ελουστόντο, Τάχα Άλι, Σανταμαρία και Χατζηδιάκος, βρίσκονται ανάμεσα στις επιλογές του νέου τεχνικού των «ασπρόμαυρων».

Στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει την Πάκσι. Μία ομάδα χωρίς… σπουδαίο βιογραφικό, η οποία κάνει σταθερά βήματα ανόδου στο ποδόσφαιρο της χώρας της. Φτάνοντας μέχρι και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι «πράσινοι» θέλουν όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, για να μετατρέψουν τη ρεβάνς σε τυπική διαδικασία ουσιαστικά.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στη διάθεσή του και τον Φαν Ντρόνγκελεν. Εκτός είναι ο τραυματίας Καλάμπρια, καθώς και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν και Ντέσερς.

Προκριματικά Europa League

20:00 Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ OPEN TV

Προκριματικά Conference League

21:00 Πάκσι – Παναθηναϊκός ΣΚΑΪ