Φωτιά τώρα στο Σουφλί Έβρου - Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ψηλός Σταλός στο Σουφλί Έβρου.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.
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