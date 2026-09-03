Φωτιά τώρα στο Σουφλί Έβρου - Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ψηλός Σταλός στο Σουφλί Έβρου.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

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