Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στην κατάσβεση
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:20 και στο σημείο επιχειρούν πλέον 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 9 εναέρια
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- Η πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης εκδηλώθηκε περίπου στις 14:20 σε χαμηλή βλάστηση.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και οκτώ οχήματα.
- Από αέρος συμμετέχουν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα στην κατάσβεση.
- Ο Δήμος Τοπείρου συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της πυρόσβεσης.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης.
Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 14:20 και στο σημείο επιχειρούν πλέον 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.
Από αέρος έχουν διατεθεί για την κατάσβεση επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει ο Δήμος Τοπείρου με υδροφόρες.
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