Φωτιά τώρα στην Ξάνθη - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι, στην Ξάνθη
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- Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και τρία οχήματα.
- Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για ρίψεις νερού.
- Παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα του Ελληνικού Στρατού.
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού.
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