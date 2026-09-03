Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Ηρακλείου Κρήτης
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Ηρακλείου Κρήτης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και οχτώ οχήματα.
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