Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Ηρακλείου Κρήτης

Επί τόπου η Πυροσβεστική 

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Ηρακλείου Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Ηρακλείου Κρήτης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και οχτώ οχήματα.

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