Πλώρα: Παλιός πυλώνας του δικτύου ηλεκτροδότησης εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της φωτιάς

Snapshot Η πυρκαγιά στην Πλώρα Ηρακλείου φέρεται να ξεκίνησε κοντά σε έναν παλιό πυλώνα του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Οι αρμόδιες Αρχές θα διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς.

Η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης σε περιοχές με ξερή βλάστηση εγείρει ανησυχίες για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με επίγειες και εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Μια φωτογραφία από έναν παλιό πυλώνα του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Πλώρας Ηρακλείου προκαλεί προβληματισμό, καθώς βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, φέρεται να ξεκίνησε η σημερινή πυρκαγιά στην Κρήτη.

Τα αίτια της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο επιχείρησε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο, ενώ, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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