Κρήτη: Φωτιά τώρα στο χωριό Πλώρα του Ηρακλείου – Καίει σε αγροτοδασική περιοχή

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 13:00 σε περιοχή δυτικά έξω από το χωριό Πλώρα, στον Δήμο Γόρτυνας του νομού Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση, με γεωργικές εκτάσεις και χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση σε παρακείμενες εκτάσεις.