Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και αντλήσεις υδάτων λόγω έντονης βροχόπτωσης

Snapshot Η Θεσσαλονίκη επλήγη από σφοδρή καταιγίδα που προκάλεσε πτώσεις δέντρων και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε τουλάχιστον 15 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων στις περιοχές Αμπελόκηποι, Κορδελιό και Ευόσμο.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, χωρίς όμως σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων.

Σε περιοχές εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος λόγω της κακοκαιρίας.

Η Πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή καθώς το φαινόμενο συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Πέμπτης τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας προβλήματα στην πόλη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δέχθηκε τουλάχιστον 15 κλήσεις για κοπή δέντρων και για άντληση υδάτων στην περιοχή των Αμπελοκήπων, του Κορδελιού και του Ευόσμου, παραμένει, ωστόσο, σε επιφυλακή, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ωστόσο οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, καθώς και χθες, βραδινές ώρες σημειώθηκε σφοδρή καταιγίδα, ενώ σε πολλές περιοχές εκτός Πολεοδομικού Συγκροτήματος έχουν αναφερθεί διακοπές ρεύματος.

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