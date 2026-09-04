Αχαΐα: Πέθανε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Κουλούρης

Snapshot Ο Γιάννης Κουλούρης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, απεβίωσε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο στις 3 Σεπτεμβρίου.

Είχε μακρά και ενεργή παρουσία στα κομματικά δρώμενα, με σημαντικές θέσεις στην ΟΝΝΕΔ και τη ΔΕΕΠ Αχαΐας.

Το 2022 ανέλαβε τομεάρχης στη Γραμματεία Οργανωτικού της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας και τον Ιούλιο του 2026 ορίστηκε Υπεύθυνος Τομέα Παλαιών Στελεχών.

Παράλληλα με την πολιτική του δράση, είχε σημαντική επαγγελματική παρουσία ως Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Πατρών.

Ο θάνατός του αφήνει σημαντικό κενό στην τοπική Νέα Δημοκρατία και έχει προκαλέσει συγκίνηση στους συνεργάτες και γνωστούς του. Snapshot powered by AI

Θλίψη στην Πάτρα και την Αχαΐα προκαλεί η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου.

Ο Γιάννης Κουλούρης είχε μακρά και ενεργή παρουσία στη Νέα Δημοκρατία, έχοντας διαγράψει πολυετή πορεία στην κομματική οργάνωση της Αχαΐας. Ήταν ένα από τα παλαιότερα στελέχη της ΟΝΝΕΔ και είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια των ετών σειρά οργανωτικών και κομματικών ευθυνών.

Η πορεία του στη Νέα Δημοκρατία

Σημαντικό σταθμό στην κομματική του διαδρομή αποτέλεσε το 2018, όταν διεκδίκησε την προεδρία της ΔΗΜΤΟ Κέντρου Πόλεως Πατρών, στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2022 ανέλαβε καθήκοντα Τομεάρχη στη Γραμματεία Οργανωτικού της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, συνεχίζοντας την ενεργό συμμετοχή του στα οργανωτικά ζητήματα της τοπικής κομματικής οργάνωσης.

Η παρουσία του στα κομματικά δρώμενα παρέμεινε ενεργή μέχρι και το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2026, ο Γιάννης Κουλούρης ανέλαβε νέα θέση ευθύνης, καθώς, έπειτα από εισήγηση της ΔΕΕΠ Αχαΐας, ορίστηκε από τη Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας Υπεύθυνος του Τομέα Παλαιών Στελεχών.

Με αφορμή την ανάληψη του συγκεκριμένου ρόλου, είχε αναφερθεί στη σημασία της αξιοποίησης της εμπειρίας και της προσφοράς των ανθρώπων που είχαν στηρίξει επί σειρά ετών την παράταξη. Στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων του είχε ξεκινήσει επαφές και δράσεις με παλαιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε περιοχές της Αχαΐας.

Παράλληλα με την κομματική του δραστηριότητα, ο Γιάννης Κουλούρης είχε ενεργό παρουσία και στον επαγγελματικό χώρο της Πάτρας.

Είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Πατρών, συμμετέχοντας επί σειρά ετών στη διοίκηση του ιστορικού επαγγελματικού συλλόγου.

Ο θάνατός του αφήνει ένα σημαντικό κενό στην τοπική Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρέτησε την παράταξη από διαφορετικές θέσεις ευθύνης και παρέμεινε ενεργός στα οργανωτικά και πολιτικά δρώμενα της Αχαΐας μέχρι το τελευταίο διάστημα.

Η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του και τον γνώρισαν μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του στην πολιτική και επαγγελματική ζωή της Πάτρας.

*Με πληροφορίες από το Pelop.gr