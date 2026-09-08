ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Γιώργος Ραυτόπουλος

Snapshot Πέθανε ο Γιώργος Ραυτόπουλος, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Διετέλεσε πρόεδρος της ΓΣΕΕ από το 1983 έως το 1989, συμβάλλοντας σημαντικά στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Υπηρέτησε επίσης ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε τον αγώνα του Ραυτόπουλου για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ραυτόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Ο Γιώργος Ραυτόπουλος υπηρέτησε τη ΓΣΕΕ από κορυφαίες θέσεις ευθύνης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κόσμο της εργασίας.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας από το 1983 έως το 1989, συμβάλλοντας με τη δράση και την παρουσία του στην πορεία και την ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Επίσης, διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών Συνδικάτων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

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