Αλμυρός: Τη Δευτέρα η απολογία του 41χρονου για την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης 9χρονης

Snapshot Ο 41χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης στον Αλμυρό Βόλου, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Η 9χρονη υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και έλαβε ψυχολογική υποστήριξη μετά την καταγγελία.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε επιφανειακή ερυθρότητα, χωρίς ρήξη υμένα, ενώ προβλέπεται περαιτέρω διερεύνηση με νέες εξετάσεις.

Ο 41χρονος ισχυρίζεται ότι δεν ήταν στον ίδιο χώρο με το παιδί κατά τον χρόνο του περιστατικού.

Η απολογία του 41χρονου προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη συλλογή στοιχείων. Snapshot powered by AI

Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα έλαβε ο 41χρονος άνδρας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση μιας 9χρονης στον Αλμυρό Βόλου. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχει συγγενική σχέση με την οικογένεια του παιδιού, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης και την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Βόλου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό, ενώ ο ίδιος αρνείται όσα του αποδίδονται. Η απολογία του ενώπιον της ανακριτικής αρχής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να σημειώθηκε στην κατοικία της οικογένειας στον Αλμυρό. Όπως φέρεται να ανέφερε το παιδί στον πατέρα του, ο 41χρονος φέρεται να το θώπευσε σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δυο τους είχαν μείνει μόνοι στον ίδιο χώρο.

Μετά την καταγγελία, η 9χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις, ενώ παράλληλα της παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη. Το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης, λαμβάνοντας καταθέσεις και συλλέγοντας τα διαθέσιμα στοιχεία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να κατέγραψε επιφανειακή ερυθρότητα στην περιοχή όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να σημειώθηκε η θώπευση. Παρόμοιο εύρημα είχε εντοπιστεί και κατά την αρχική ιατρική εξέταση στο Νοσοκομείο Βόλου.

Από την εξέταση δεν διαπιστώθηκε ρήξη υμένα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ιατροδικαστής έκρινε αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ακολουθήσει νέος κύκλος ιατρικών εξετάσεων για το παιδί.

Από την πλευρά του, ο 41χρονος, ο οποίος έχει αναπηρία σε ποσοστό 80%, αρνείται ότι άγγιξε την ανήλικη. Υποστηρίζει ότι κατά τον χρόνο που φέρεται να συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στο μπαλκόνι και δεν ήταν μαζί με το παιδί στον ίδιο χώρο.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιστατικών και τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων. Η απολογία του 41χρονου τη Δευτέρα αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της υπόθεσης.