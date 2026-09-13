Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Καθημερινή: Με γαλλική σημαία το καλώδιο

Ελεύθερος Τύπος: Αλλάζουν όλα σε διαθήκες, κληρονομιές

Το Βήμα: Το σχέδιο του Μαξίμου, για Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σαμαρά

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

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