Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Καθημερινή: Με γαλλική σημαία το καλώδιο
Ελεύθερος Τύπος: Αλλάζουν όλα σε διαθήκες, κληρονομιές
Το Βήμα: Το σχέδιο του Μαξίμου, για Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σαμαρά
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
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