Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

Πώς να απολαύσετε το φαινόμενο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πανσέληνος του Οκτωβρίου 2026 θα κορυφωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, περίπου στις 06:12 ώρα Ελλάδας.
  • Το φεγγάρι αυτό ονομάζεται «Φεγγάρι του Κυνηγού» και σχετίζεται με παραδοσιακές αγροτικές και ιθαγενείς αμερικανικές ονομασίες που συνδέονται με τον θερισμό και το κυνήγι.
  • Η καλύτερη στιγμή για να παρατηρήσει κανείς την πανσέληνο είναι λίγο μετά τη δύση του ήλιου, κατά την ανατολή της σελήνης, όταν το φεγγάρι φαίνεται μεγαλύτερο και με πορτοκαλοκόκκινη απόχρωση.
  • Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την παρατήρηση, αρκεί να βρίσκεται κανείς σε σημείο με χαμηλή φωτορύπανση και μακριά από τα φώτα της πόλης.
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Την πανσέληνο του Οκτωβρίου περιμένουν οι λάτρεις της παρατήρησης των αστρονομικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, η πανσέληνος του Οκτωβρίου θα σημειωθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Η ακριβής στιγμή της μέγιστης φάσης και φωτεινότητας του δορυφόρου μας αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες (συγκεκριμένα γύρω στις 06:12 το πρωί ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, το φεγγάρι θα φαίνεται εντυπωσιακό και ολόγιομο τόσο το βράδυ της Κυριακής (25 Οκτωβρίου) όσο και τη νύχτα της Δευτέρας, μαγνητίζοντας τους λάτρεις της παρατήρησης του ουρανού.

Το «Φεγγάρι του Κυνηγού» και η παράδοση

Σύμφωνα με την παράδοση και τα παλαιότερα αγροτικά ημερολόγια, η πανσέληνος αυτού του μήνα είναι γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Κυνηγού». Η ονομασία αυτή προέρχεται από τις φυλές Ιθαγενών της Αμερικής και τους αγρότες, καθώς σηματοδοτούσε την περίοδο κατά την οποία τα χωράφια είχαν μόλις θεριστεί, διευκολύνοντας τους κυνηγούς να εντοπίσουν τα ζώα που έβγαιναν στα ανοιχτά χωράφια για να τραφούν από τα υπολείμματα της σοδειάς. Επίσης, επειδή ανέτεθε ελάχιστα αργότερα από το συνηθισμένο μετά το ηλιοβασίλεμα, πρόσφερε επιπλέον φως για τις αγροτικές εργασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν πριν από την έλευση του χειμώνα.

Πώς να απολαύσετε το φαινόμενο

Για όσους επιθυμούν να απολαύσουν το θέαμα στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του, η ιδανική στιγμή παρατήρησης είναι λίγο μετά τη δύση του ήλιου, κατά την ανατολή της σελήνης. Τότε, λόγω της οπτικής ψευδαίσθησης του ορίζοντα, το φεγγάρι δείχνει σημαντικά μεγαλύτερο και αποκτά μια ζεστή, πορτοκαλοκόκκινη απόχρωση. Δεν απαιτείται κανένας απολύτως ειδικός εξοπλισμός ή τηλεσκόπιο, αρκεί απλώς μια βόλτα σε ένα σημείο με ελάχιστη φωτορύπανση, μακριά από τα φώτα της πόλης, για να απολαύσετε τη μαγεία του φθινοπωρινού τοπίου.

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