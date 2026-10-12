Διακοπές νερού τη Δευτέρα (12/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού τη Δευτέρα (12/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

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